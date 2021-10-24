أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير علاء أحمد

حرصت نجمات الفن على الظهور بمظهر أنيق وشيك خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، ولكن جاءت بعض الإطلالات غير موفقة.

وخلال 8 أيام "ريد كاربت" من فعاليات المهرجان، نستعرض لكم أسوأ إطلالات النجمات، بحسب اختيارات مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات لـ"الخليج 365".

هند صبري:

ذكرت مصممة الأزياء أن البدلة التي ارتدتها الفنانة هند صبري في ثالث أيام المهرجان جيدة وتنسيقها عصري، ولكنها غير مناسبة لقوامها، بالإضافة إلى أن المكياج باهت جدا والحذاء غير مناسب.

رانيا يوسف:

ذكرت زينب أن فستان الفنانة رانيا يوسف في ثالث أيام المهرجان غير مناسب لها وخاصة عند منطقة الصدر، إذ أعطى لها عرض لمنطقة الصدر والخصر بشكل كبير.

منى زكي:

فستان الفنانة منى زكي في ثالث أيام المهرجان غير مناسب وغير جيد، وتنسيق الشعر والمكياج كانوا موفقين.

دينا الشربيني:

إطلالة الفنانة دينا الشربيني في ثالث أيام المهرجان غير مناسبة للمهرجان ولكنها تناسب البحر.

إلهام شاهين:

ذكرت مصممة الأزياء إن إطلالة الفنانة إلهام شاهين في خامس أيام الجونة تصلح للتسوق وليست على السجادة الحمراء، وذلك لأن الفستان غير مناسب لقوامها، بالإضافة إلى أن خامة وألوان الفستان قديمة جدا والحقيبة ليس لها علاقة بالإطلالة.

مريم الخشت:

أما إطلالة الفنانة مريم الخشت في خامس أيام الجونة كانت أكثر من عادية، وتُكمن المشكلة في أن خصر الفستان واسع ما أدى إلى تساقط الجيب.

سمية الخشاب:

جاء فستان الفنانة سمية الخشاب في خامس أيام الجونة قديم جدا، والكورساج بارز منطقة البطن، كما أن التنسيق مع الفستان ليس جيد.

ريا أبي راشد:

تقول مصممة الأزياء إن إطلالة الإعلامية ريا أبي راشد في سادس أيام المهرجان قديمة، كما أن اختيارها للبدلة الأوفر سايز مع إنه عصري ولكن تكمن المشكلة في شكل الكتف وطول الجاكيت، بالإضافة إلى أن المجوهرات والشعر والمكياج كانوا غير موفقين.

هدى المفتي:

ذكرت زينب أن فستان الفنانة هدى المفتي في سادس أيام المهرجان قديم جدا ونفس خامته ارتدتها الفنانة ايمان العاصي في جلسة تصوير عام 2020، بالإضافة إلى أن قصة الياقة غير جيدة.

زينب غريب:

وصفت مصممة الازياء إطلالة الفنانة زينب غريب في سادس أيام المهرجان "كأنها ذاهبة إلى حافلة مدرسية بملابس الصف الأول في بداية يوم دراسي".

سارة عبد الرحمن:

علقت زينب على إطلالة الفنانة سارة عبد الرحمن في سادس أيام المهرجان قائلة "الجيب مش مظبوط وخامة الستان اللامع رديئة وأظهرت منطقة البطن".

بسمة:

وعن إطلالة الفنانة بسمة في سابع أيام الجونة فهي جيدة، ولكن لا تناسب السجادة الحمراء، كما إنها إطلالة صباحية تصلح للتسوق أو البحر.

إلهام شاهين:

أما قصة فستان الفنانة إلهام شاهين في سابع أيام الجونة قديمة جدا، بالإضافة إلى أن وجود الشيفون على الصدر وقصة الكتف جعل الإطلالة سيئة ورديئة، كما أن المجوهرات وحقيبة اليد والمكياج كانوا غير موفقين.

روجينا:

طلت الفنانة روجينا في ختام الجونة بفستان محدد للجسم باللون الفضي اللامع مع تطريز الصدر والرقبة والأكتاف بحبات الكريستال اللامع، ولكن قصة الصدر وظهور بطانة الصدر الداخلية قللت من قيمة الإطلالة وجعلتها أسوأ.

رزان مغربي:

وذكرت مصممة الأزياء إن فستان الفنانة رزان مغربي في ختام الجونة مرتب، ولكن الكاب الأسود قلل من قيمة الإطلالة، وذلك لأنه غير مناسب لقوامها.

فيفي عبده:

إطلالة الفنانة فيفي عبده في ختام الجونة قديمة كما أن قصة الفستان غير مناسبة لقوامها وأعطت لها عرض من عند منطقة الخصر، بالاضافة إلى أن الشعر غير موفق.

نور:

إطلالة الفنانة نور في ختام الجونة ببدلة من الحرير اللامع باللون الرمادي سيئة جدا وغير منسقة، بالإضافة إلى أن قصة السروال خاطئة والخامة غير جيدة.