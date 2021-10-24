جنا عمرو دياب تثير الجدل مجددا بصور وحركة «خادشة للحياء».. «طالعة لمين؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مازالت جنا عمرو دياب، ابنة «الهضبة» مستمرة في إثارة الجدل بين متابعيها، بنشر صور جريئة أو غير لائقة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ما يعرضها للهجوم والانتقادات من متابعيها.

وكانت آخر ما نشرته «جنا» مجموعة من الصور برفقة صديقاتها، ظهرت وهي مرتدية فستان جلد ضيق قصير، لكن ليست الإطلالة وحدها، السبب في تعرضها للانتقادات، لكن فعلها لحركة «خادشة للحياء» بإحدى الصور وفي أخرى ظهرت وهي تخرج «لسانها»، ما سبب تعرضها للانتقادات.

انتقادات لـ جنا عمرو دياب بسبب صورها: أنتي كدا روشة؟

وكانت من بين التعليقات التي تلقتها ابنة الهضبة، وهي الأكثر في إثارة الجدل بصورها من بين باقي أشقائها، «يا خسارة تربية عمرو فيكي.. ليه كدا ياجانا إحنا عاملين فلو ليكى علشان بنت الهضبة راعي إننا مجتمع عربى والحركات دي عيب.. أنتي طالعة لمين كدا.. أبوكي مصري والناس بتحبه وتاريخ كبير بلاش تعملي كدا.. أخلاقك باظت.. ربنا يهديكي بجد.. عيب الحركات دي.. أنتي كدا روشة يعني».

إصابة جنا عمرو دياب بفرط الحركة

وكانت جنا عمرو دياب، أثارت قبل فترة، موجة من التعاطف مع متابعيها، بعدما أعلنت إصابتها بمرض فرط الحركة، خلال فترة دراستها وهو ما تسبب لها صعوبة في متابعة الدروس، وعدم قدرتها على تسليم الواجبات المدرسية.

وتلقت جنا عمرو دياب كلمات مؤذية كثيرة من مدرسيها بسبب أدائها الدراسي المتراخي، فكانوا يصفونها بـ«الغبية والكسولة»، بحسب ما كشفته خلال لقائها مع «ET بالعربي»، وتابعت بعد ذلك أنه جرى إرسالها إلى مُعلم متخصص في صعوبات التعلم، لكنه أيضًا لم يكن صبورًا معها بالشكل الكافي في التعامل، وأصابها بالفزع ما أدى لسوء حالتها.

وكشفت ابنة الهضبة عن مستواها حاليًا «الآن بعد خروجي من هذه المدرسة، حصلت على دبلومة في الغناء من جامعة BIMM، كما أنني أدرس الأدب الإنجليزي، وأحقق إنجازات حقيقية في مسيرتي المهنية، كما أحاول الحصول على شهادة في علم الاجتماع من جامعة نوتينجهام أو بريستول».