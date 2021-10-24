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4 وصفات سهلة وسريعة لتحضير السحلب بالفسدق أو الشيكولاتة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

09:12 م | الأحد 24 أكتوبر 2021

السحلب بالفسدق

مع انخفاض درجات الحرارة وبداية دخول فصل الشتاء، يرغب الكثيرون في تناول المشروبات الساخنة التي تشعر الجسم بالدفء، ولعل المشروب المفضل للكثيرون هو السحلب، الذي يمكنك تحضيره بأكثر من وصفة ونكهة مختلفة.

وفي التقرير التالي يقدم لك «هن» وصفات عديدة لمشروب السحلب، الذي يشعرك بالدفء ويرتبط أكثر بفصل الشتاء، بحسب ما عرضه مقدمي برامج المطبخ على قناة «سي بي سي سفرة».

سحلب باللبن والقشطة

سحلب 

لبن 

جوزهند 

سكر أو عسل أبيض 

قرفة ناعمة 

زبيب 

طريقة عمل سحلب باللبن والقشطة

ترفع بودرة السحلب مع اللبن على النار.

ويضاف لهم السكر والقرفة ويخلطوا جيدًا.

ثم يقدم ساخنًا بعد إضافة الزبيب وجوز الهند.

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سحلب بالشوكولاتة والكريمة

سحلب 

لبن 

كريمة 

سكر 

بودرة كاكاو خام 

مكسرات مشكلة 

طريقة عمل سحلب بالشوكولاتة والكريمة

يسخن اللبن مع السكر على النار.

ثم يضاف الكاكا والسحلب، ويجرى تقليبهم جيدًا حتى يثقل القوام.

ويضاف المكسرات حسب الرغبة ويقدم.

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سحلب بالفسدق بودرة

سحلب 

لبن 

سكر 

فسدق مجروش 

سوداني مجروش 

طريقة عمل سحلب بالفسدق

يسخن اللبن ثم يضاف اليه السكر وبودرة السحلب.

تقلب جيدا حتى الحصول على القوام المناسب.

يقدم ويزين بالفسدق أو بالسوداني المجروش.

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سحلب نباتي

نصف كوب نشا 

نصف كوب رز بودرة 

نصف كوب سكر بودرة منخول 

كوب مبيض القهوة 

نصف كوب جوز هند ناعم 

نصف كوب مكسرات مفرومة 

نصف كوب سمسم محمص 

ماء 

للتقديم مكسرات 

للتقديم جوز هند 

للتقديم زبيب 

طريقة عمل سحلب نباتي

يخلط النشا مع بودرة الأرز والسكر البودرة ومبيض القهوة وجوز الهند والمكسرات المفرومة وجوز الهند.

يحفظ السحلب في برطمان لحين الاستخدام.

تقلب ملعقة من خليط السحلب مع كوب من الماء البارد جيدا، ثم توضع على النار مع التقليب حتى القوام المناسب.

يصب في أكواب التقديم ويزين بالمكسرات والزبيب وجوز الهند ويقدم.

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MO Nasa

MO Nasa

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