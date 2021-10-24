طرق مذهلة لإزالة شعر الجسم نهائيا وبدون ليزر: «مش هتكلفك كتير»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إزالة الشعر من الجسم بشكل صحي أحد الأمور التي تستحوذ على تفكير الكثير من الفتيات، خاصة بعد انتشار استخدام «الليزر» كطريقة مثلى للتخلص منه، التي لا تتناسب مع بعضهن، فقد تسبب لهن أزمة نظرًا لارتفاع تكاليفه، أو الإحساس بالخجل، أو قد يسبب لهن بعض الأضرار الجسدية.

ويعرض «هن» بعض الطرق البديلة والصحية لإزالة الشعر دون التوجه لجلسات الليزر، وفقًا لموقع «Altibbi»، إذ تتعدد الطرق لإزالة الشعر ومنها ما يساعد في التخلص من الشعر بشكل نهائي، ومن أبرزها استخدام زيت النمل، وذلك حسب التعليمات التالية:

- استخدام وسيلة مبدأية للتخلص من الشعر مثل استخدام ماكينة براون لإزالته، أو الشمع.

- وضع زيت النمل على المنطقة التي أزيلت شعرها.

- فرك المنطقة بشكل دائري لمدة 10 دقائق.

- يفضل تركه على الجلد والنوم به، ويجرى المداومة على الطريقة لمدة 3 أيام، ومن ثم سيظهر الشعر تحت الجلد، ويتم التخلص منه بشكل نهائي، والابتعاد عن استخدامه في فترة الحمل أو الرضاعة.

طرق التخلص من الشعر بدون ليزر

أما بالنسبة للتخلص من الشعر بشكل مؤقت، هناك بعض الطرق الشائعة، حسبما وضحها موقع «Vogue»، وتمثلت فيما يلي:

- التبييض

طريقة فعالة لتحسين مظهر الشعر على الجلد، وتجرى باستخدام بعض منتجات التبييض، أو الاستعانة بمكونات طبيبعية.

- كريمات مزيلة للشعر

تعد من الطرق الغير مكلفة، ولكنها تعيد نمو الشعر بعد 3 أو 4 أيام.

- الحلاقة

الحلاقة بشفرة جديدة ثم التخلص منها مباشرًة، ويلزم استخدامها بعد ترطيب الجلد، للحد من نمو الشعر بسرعة أو زيادته.

- الشمع

يعد الشمع من أفضل الطرق للتخلص من الشعر لما يتركه على الجلد من لمسات جمالية، ولكن يفضل استخدامه بتعليمات خبير، وتجربته مقدًما على الجلد، فقد يسبب حساسية لبعض الأشخاص بالإضافة إلى ترطيب الجلد قبل 24 ساعة من استخدامه للمساعدة على إزالة الشعر من الجذور، ويفضل عدم استخدام اي منتجات على الجلد عقب استخدامه.

فوائد استخدام الشمع

- يحد من نمو شعر الجلد لمدة قد تصل إلى شهرين.

- يضعف من نمو بصيلات الشعر، مع الاستخدام المستمر.

- يعطي لمعانًا للجلد.

طبيب جلدية: تجنبوا استخدام الشفرات

ومن جانبه، أوضحت الدكتورة أغاريد الجمال أخصائي جلدية وعلاج الصدفية لـ«هن»، أن هناك العديد من الطرق التي تتبع لازالة الشعر بعيدًا عن استخدام الليزر، وأهمهم بعض المراهم التي تعمل على تقليل نموه بشكل نسبي، إذ يجرى وضعها عقب إزالته لمدة أسبوعين، وتحدد تحت إرشاد الطبيب.

وشددت الطبيبة على عدم استخدام الشفرات كوسيلة للتخلص من الشعر لما تسببه من أثار جانبية بالغة، مشيرة إلى أنها قد تحدث التهابات وخشونة بالجلد، تزيد من سرعة نمو الشعر وكثافته، بالإضافة إلى أنها لا تساعد في التخلص من نمو الشعر أسفل الجلد، وبالتالي يمكن الإصابة بما يعرف بـ«جلد الوزة»، وهو مظهرغير مستحب عند السيدات.