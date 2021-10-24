الامارات | علامة في أظافرك تحذر من ارتفاع الكوليسترول

شكرا لقرائتكم خبر عن علامة في أظافرك تحذر من ارتفاع الكوليسترول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو إحدى الحالات المرضية الشائعة، ونادراً ما يتم كشفه مبكراً، وهناك علامات تظهر لدى بعض الأشخاص منها الخطوط الداكنة (حمراء أو بنية) تحت الأظافر والتي يمكن أن تكون تحذيراً من أن مستويات الكوليسترول مرتفعة.

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو وجود جزيئات دهنية في الدم. وعلى الرغم من أن الحالة غير ضارة في المراحل الأولية، إلا أنها تساهم في تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية. ولحسن الحظ، قد تنبهك بعض العلامات الدقيقة إلى أن مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة.

غالبًا ما يُشار إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول على أنه "قاتل صامت" لأنه يتسبب في إحداث فوضى في الجسم دون إنتاج علامات تحذير محسوسة، ومع ذلك في حالات نادرة ستؤدي الحالة إلى ظهور خطوط داكنة تحت الأظافر تُعرف أيضاً بالنزيف المنشق.

ووفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية تحذر الجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية من أن الخوط الداكنة على الأظافر هي علامة تحذر من خطر الإصابة بأمراض القلب،

وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): البريطانية أن ارتفاع نسبة الكوليسترول ناتج أساساً عن تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، وزيادة الوزن، وشرب الكحول، والتدخين.

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