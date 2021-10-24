نجمات شقيقات تألقن في مهرجان الجونة 2021.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شهد مهرجان الجونة السينمائي بدورته الأخيرة، تألق عدد من النجمات الشقيقات بإطلالاتهن التى اختلفت وتنوعت من فنانة لأخرى، مما جعلهن محط أنظار الجميع.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز النجمات الشقيقات اللاتي تألقن خلال فعاليات مهرجان الجونة بدورته الخامسة.

-بنات حمدان

ومن أبرز النجمات الشقيقات اللاتى تألقن على السجادة الحمراء خلال فعاليات المهرجان، "بنات حمدان" حيث خطفت كل من الفنانة دانا حمدان، مي سليم وميس حمدان الأنظار بإطلالات جذابة خلال حضورهن المهرجان.

وخلال حفل الافتتاح اختارت ميس حمدان فستانا طويلا، باللون الأسود، وبه فتحة حرف الـv كبيرة من عند الصدر، بقصة الكتف الواحد(وان شولدر)، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

وطلت الفنانة مي سليم بفستان باللون الكاشمير بقصة الأوف شولدر، مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

أما الفنانة دانا حمدان ظهرت بفستان باللون الأخضر بقصة وان وشلدر، وأضفت للإطلالة جاذبية من خلال وضع بعض اللمسات بالإكسسوارات، واعتمدت تسريحة الشعر المموج المنسدل على الكتف، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجا قويا يركز على لون الروج الأحمر.

-بسنت وداليا شوقي

الشقيقتان بسنت وداليا شوقي، خطفتا الأنظار خلال فعاليات المهرجان منذ اليوم الأول للافتتاح وحتى الختام، وتألقا بإطلالات متنوعة، واتسمت إطلالات بسنت بالكلاسيكية في أغلب الأحيان، بينما اعتادت داليا الظهور بإطلالات متنوعة أظهرتها في صورة البنت الشقية.

-ميار ومي الغيطي

الشقيقتان ميار ومي الغيطي، ظهرتا بإطلالات مميزة، خطفتا بها الأنظار، ففي اليوم الخامس من فعاليات المهرجان ظهرا معًا بإطلالة أنثوية ناعمة برزت جمالهن وأناقتهن.

وارتدت "مى" فستانًا طويلًا باللون الأصفر، بقصة الكتف الواحد "وان شولدر"، ونسقت معه حذاء وكلاتش باللون الفضي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا قويًا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفرعًا.

بينما ارتدت "ميار" فستانًا باللون الفضي اللامع، بفتحة حرف الـv من عند الصدر، وبه حزام أسود عريض من عند الخصر ونسقت معه حذاء وكلاتش باللون الفضي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا قويًا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفرعًا بقصة الذيل حصان.

وأسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين تألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.