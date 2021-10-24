نجمات ظهرن بفساتين مكررة في مهرجان الجونة.. تعرف على أصلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تنافست النجمات على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة التي انتهت أول أمس الجمعة، على خطف أنظار الجمهور من خلال إطلالاتهم المختلفة، بالظهور بأفضل التصاميم من فساتين وإكسسوارات.

ووقعت بعض الفنانات في فخ الظهور بإطلالات مقتبسة ومكررة، نرصد أبرز تلك الإطلالات وأصلها، فيما يلي:

-نجلاء بدر

تصدر الفستان الذي ظهرت به الفنانة نجلاء بدر، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، حديث الرأي العام سواء كان من خلال السوشيال ميديا أو الصحف وبرامج التوك شو.

ولفتت نجلاء الأنظار لإطلالتها التي ظهرت بها، بعد أن ارتدت فستانا أسود وصف بالجريء والمثير، فاتسم تصميم الفستان بجانب مكشوف من الصدر والبطن والساق وهو ما جعل البعض من رواد السوشيال ميديا يهاجم نجلاء بدر على اطلالتها، لتتصدر بذلك التريند.

ورصد "الخليج 365" قيام نجلاء بارتداء فستان مقتبس، حيث سبق وارتدته سيلينا جوميز، المطربة والممثلة الأمريكية، خلال حفل جوائز الأغاني المصورة، عام 2013.

فستان نجلاء الذي صممته المصرية "فريدة تمراز" مختلف قليلا عن التصميم الأصلي الذي ظهرت به الفنانة الأمريكية سيلينا، فكان باللون الأسود القاتم، وكُمين كاملين، وكان مكشوفًا فقط على الساق، بينما الجزء المتعلق بالبطن والصدر فكان من قماش الدانتيل الأسود ولم يكن عاريًا تمامًا.

فأضافت المصممة تعديلات جعلت تصميم الفستان مكشوفًا أكثر مما كان عليه، وجاء مكشوفا من جانب كامل، لتتلقى بسببه نجلاء بدر سيل من الانتقادت عقب ظهورها به.

-درة

ظهرت درة خلال حفل الافتتاح مرتدية فستان طويل باللونين الأبيض والأسود، من مجموعة خريف 2021، للمصمم اللبناني جورج شقرا، بقصة الكتف الواحد (وان شولدر)، وبه كرانيش من عند الصدر، مزودا بإكستينشن باللون الأبيض، ونسقت معه كلاتش أسود.

ويبدو أن درة اختارت الفستان من تلك المجموعة الحديثة التي عرضت منذ أشهر قليلة، ليكون حديثًا، لكن الفنانة ارتدته فنانات أخريات من قبل.

ارتدت الفستان الفنانة الصينية Zhang yuqi، والمرة الثانية ارتدته محررة الفاشون روضة في مجلة vogue scandinavia ، وهي محجبة وارتدت الفستان بنفس تصميمه دون أي لمسات، فهو منسق معه قفازات طويلة باللون الأبيض، ما جعله مناسبًا للمحجبات، خاصة مع إضافة شابوه له، والفنانة الصينية Zhang ارتدته أيضًا بنفس الطريقة، لكن درة قامت بإجراء بعض التعديلات على الفستان، ليناسبها.

-منى زكي

تألقت الفنانة منى زكي بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا أسود بقصة السمكة، وبأوف شولدر باللون البينك الفاتح، وبه فتحة حرف الـv من عند الصدر، ونسق معها كلاتش باللون الأسود.

جاء فستان منى زكي في افتتاح مهرجان الجونة من تصميم ياسمين يايا مشابه لتصاميم زاك بوزون في منطقة الصدر.

-ميس حمدان

تعرضت الفنانة ميس حمدان لانتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى ومن خبراء أزياء، الذين اتهموا فستانين ظهرت بهما فى مهرجان الجونة بالتقليد، حيث ظهرت خلال الافتتاح بفستان أسود مُطرزا بالذهبى، وفستانا آخر أزرق، ظهرت بهما ميس أول وثانى يوم فى المهرجان، من تصميم "فؤاد سركيس"، وهو مصمم كبير وعالمى، ما جعل الكثيرين يتعجبون لتقليده تصاميم من "فالدرين ساهيتى"، ورأى البعض أنه يمكن أن يكون استوحاها، ولكن البعض الآخر اتهمه بأنها سرقة للحقوق الإبداعية.

-ناهد السباعي

أما ناهد السباعي فقد أطلّت بفستان أبيض مع تطريزات الورود، ورسومات للخيوط العنكبوتية ناحية أحد جانبي الصدر، مع رباط للعنق طويل جاء منسدلاً من الخلف، من توقيع Perla Fashion بيرلا فاشن.

وجاء هذا الموديل متطابقاً إلى حد كبير مع أحد تصاميم اللبناني العالمي نيكولا جبران، لتصميم يحمل نفس اللون وفكرة التطريزات، وكذلك تلك الرسمة العنكبوتية على الصدر، والتي لفتت أنظار روّاد مواقع التواصل، خاصة أنه قد شاهدنا أصالة والممثلة آماندا هولدين بهذا اللوك من فترة.

-أمينة خليل

وخلال حفل افتتاح المهرجان ظهرت الفنانة أمينة خليل وهي ترتدي فستانا من تصميم "سلمى عثمان" كت طويل باللون الأسود بتصميم مميز من منطقة الأكتاف مزينة بالاكسسوارات باللون الفضي وبفتحة من منطقة القدمين وقامت باختيار حقيبة باللون الأسود اللامع وحذاء يتناسب مع تفاصيل إطلالتها .

الفستان كانت ارتدته جينيفر لوبيز في حفل ال people choice awards، من مجموعة المصممة ريم عكرا 2017، وأجرت مصممة فستان أمينة خليل تعديًلًا على الأصل حيث جعلت الإكسسوارات الفضية على منطقة الظهر بدلًا من الصدر.

وأسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين يتألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.