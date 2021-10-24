حكاية فساتين من الجونة.. إطلالة حقي في الوجود ونجمات تصدرن التريند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

يهتم الجماهير المحبة للسينما والفن بمتابعة الموضة وأزياء نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي.

وأثارت بعض نجمات الفن الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدروا "التريند"، بعد ظهورهم بإطلالات جريئة على الريد كاربت خلال 9 أيام مهرجان الجونة، فما حكاية فساتين هؤلاء النجمات؟

اليوم الأول الفنانة نجلاء بدر:

أثارت الفنانة نجلاء بدر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "التريند"، بعد ظهورها بإطلالة جريئة على الريد كاربت في حفل الافتتاح، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر.

وأوضحت نجلاء أن الفستان من تصميم فريدة تمراز مصممة الأزياء المصرية، والمجوهرات من ديما جاليري والمكياج بواسطة الميكب أرتيست هبة الششتاوي، بحسب ما أعلنت نجلاء عبر حسابها بـ"إنستجرام".

اليوم الثاني سارة عبد الرحمن:

وأثارت الفنانة سارة عبد الرحمن الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "التريند"، بعد تحدثها خلال حسابها الرسمي بـ"إنستجرام" عن إطلالتها في حفل افتتاح مهرجات الجونة وظهرت مرتدية فستان طويل بمزيج من الألوان المبهجة بقصة الكب، وبه فتحة كبيرة من الساق، وقالت إن هذه الإطلالة تعبر حق المرأة في الوجود.

وقالت: "حقي في الوجود، امرأة في الوقت ده، في العصر ده، في اللحظة دي بكل مشاعري، احتياجاتي، مخاوفي، طموحاتي، و حدودي، حقي في الوجود في جسدي، حقي في احتضان جسدي بأنوثته وذكورته، بكل ما يحمل من جمال، ومن عيوب، من تروما، من جروح و من قصص".

وأشارت إلى أن الفستان الذي ارتدته اختارته ليعبر عن مرحلة جديدة تمر بها في علاقتها بنفسها، ولفتت إلى أن التصميم اعتمد على الرسم واختيار ألوان متعددة وتم إنجازه خلال شهرين من العمل الجاد.

وعبرت عن دعم المُنتج المصري، حيث لفتت إلى أن الفستان مُصمم من قِبل براند مصري، يطلق عليهrebelcairo ، وهو براند يرتكز على الرسومات باليد للتصاميم المطبوعة والمُخيطة في القاهرة، ويهدفون نحو المزج بين الخامات والموضة والفن.

اليوم الثالث أروى جودة:

أثارت الفنانة أروى جودة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "التريند"، بعد ظهورها بإطلالة جريئة على الريد كاربت في اليوم الثالت من المهرجان، إذ ارتدت فستان أسود ناعم، مفتوح على الصدر وبقصة الحمالات، وبفتحة بطول الساق، وأضفت للإطلالة أنوثة بوجود طبقة من الدانتيل أسفل الفتحة، وحملت حقيبة يد مميزة وغريبة، كما انتعلت حذاء عالي مفتوح، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

والجدير بالذكر أن الفستان من تصميم Darjee ،والمجوهرات من أسيل جاليري والمكياج بواسطة الفنانة أروى جودة والشعر ملاك سامي بحسب ما أعلنت أروى عبر حسابها بـ"إنستجرام".

وتعرضت أروى للانتقادات بعد ارتدائها الفستان وظهور ساقها وبها "سليوليت، مما دفع إحدى شركات منتجات التجميل والعناية بالبشرة لإستغلال الموقف، والترويج لأحد منتجاتها بأنه يساعد على التخلص من السيلوليت من خلال الاستعانة بصورة للفنانة أروى.

وعلقت أروى جودة على الصفحة الخاصة بشركة منتجات التجميل قائلة: "انا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت دي حاجة عادية وطبيعية وميصحش تستعملوا صورتي أو صورة أي حد بدون استئذان".

اليوم الرابع إنجي كيوان:

وأثارت الفنانة إنجي كيوان الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "التريند"، بعد ظهورها بإطلالة غير تقليدية على الريد كاربت في اليوم الرابع من المهرجان حيث ارتدت فستانا قصيرا لامعا باللون الذهبي، بأكمام طويلة وكرانيش فوق الركبة، كما تميز الفستان بأنه مزود بقماش مرفوع حول الرقبة والرأس يشبه الطرحة.

والفستان من تصميم georgeschakraofficial والمجوهرات من iramjewelry والمكياج بواسطة الميكب أرتيست دينا ديمتري والشعر بواسطة مصفف الشعر شهاب عادل، بحسب ما أعلنت الفنانة إنجي كيوان عبر حسابها بـ"إنستجرام".

اليوم الخامس الفنانة مايان السيد:

وأثارت الفنانة مايان السيد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "التريند"، بعد ظهورها بإطلالة جريئة على الريد كاربت في اليوم الخامس من المهرجان، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود كت ومكشوف عند منطقة الصدر، ويتميز بوجود بعض التطريزات.

اليوم السادس ريا أبي راشد:

أثارت الإعلامية ريا أبي راشد الجدل، إذ وصف خبراء الموضة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالتها بـ"بدلة فطوطة" الذي اشتهر بها الفنان الراحل سمير غانم.

ريا اختارت بدلة "أوفر سايز" باللون الأخضر مزودة بأكمام طويلة، وحزام من نفس نوع قماش البدلة عند منطقة الخصر، وهو ما جعل البعض يشببها بـ"بدلة فطوطة".

واعتمدت ريا مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وأقراط طويلة وخاتم. ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود،

واختارت رأيا الإطلالة من توقيع المصمم نمر سعادة، والمكياج ميريام يسري، والمجوهرات ياسين والشعر ميشيل غبور.

اليوم السابع ملكة جمال مصر للكون آية عبد الرازق:

وأثارت آية عبد الرازق ملكة جمال مصر للكون لعام 2019- 2020 الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "التريند"، بعد ظهورها بإطلالة جريئة على الريد كاربت في اليوم السابع من المهرجان، حيث ارتدت فستانا طويلا كت باللونين الأصفر والأخضر بصيحة الظهر المكشوف.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي، والفستان من تصميم "à la LAYA" وتصفيفة الشعر بواسطة بيسو، بحسب ما أعلنت آية عبد الرازق عبر حسابها بـ"إنستجرام".

اليوم الثامن ريا أبي راشد:

أثارت الإعلامية ريا أبي راشد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "التريند"، بعد إطلالاتها على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت الإعلامية ريا مرتدية فستان طويل كت باللون النبيتي، من تصميم جورج حبيقة، وتتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة، وما لفت الأنظار وجعلها حديث