فساتين خطفت الأنظار وتظل في الأذهان.. الأجمل والأروع في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

استطاعت عدد من النجمات خطف الأنظار بإطلالاتهن على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي الذي انتهت دورته الخامس مساء الجمعة.

ودائما ما تحرص النجمات على اختيار أفضل الإطلالات من ناحية التصميم والألوان، وهناك فساتين خطفت الأنظار وتظل في الأذهان رغم انتهاء المهرجان، نستعرضها لكم وفق ما أوضحت مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي لـ"الخليج 365".

منة شلبي:

طلت الفنانة منة شلبي بفستان من الميتالك اللامع باللون الفيروزي، مزود بحركات الكشاكش من الأسفل، مصنوع من الشيفون، ليلعب حركة الظل والنور في التصميم.

كما أن القصة عملت على إبراز رشاقتها بشكل جمالي، وأكملت الإطلالة باختيار المجوهرات البارزة التي تجذب الأنظار مع الشعر والمكياج السموكي.

- رايا أبي راشد:

فستان الإعلامية رايا أبي راشد مناسب لها للغاية، وهو من توقيع المصمم جورج حبيقة لخريف وشتاء 2021-2022، ومستوحى من حركة الستينيات العصرية وهو تجسيد للأنوثة والأناقة.

تميزت قصته يفتحات من الصدر مع فتحه على جانبي الساق منحت الإطلالة أكثر أنوثة وجاذبية، مع الكشف عن البطانة ما جعلها أكثر جراءة.

وزينت الإطلالة باختيار تسريحة الشعر والمكياج والمجوهرات البسيطة والحقيبة الكلاسكية.

- تارا عماد:

إطلالة الفنانة تارا عماد هي الذهبية على السجادة الحمراء، والجامبسوت مستوحى من حضارة مصر القديمة، وهي بتوقيع من مجموعة Zuhair Murad لربيع 2020، تصاميم مستوحاة من ملكات مصر حضارة مصر القديمة.

وجاء الجامبسوت مطرزا بالزخرفات والحبيبات الكريستال الذهبية مرسومة بطريقه هوت كوتيور، القصه تبرز رشاقتها بطريقة جمالية.

- بسنت شوقي:

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بفستان لامع مطرز بالخرز والكريستال، باللون البيج الناعم متوافق مع لون بشرتها، واعتمدت على طيات الصدر البسيطة لتبرز رشاقتها واختارت الخواتم وأساور فضية ناعمة.

-سمية الخشاب:

جاء فستان الفنانة سمية الخشاب من المخمل الأسود الكلاسيكي محدد الجسم مفتوح الصدر مع تطريز الكريستال على شكل عشوائي كدوران الحلية على الصدر والكتف بشكل جيد، جعل إطلالتها أنثوية وجريئة، وإضافة الجوانتي أيضا زادت من جمالها.

- جيسي عبدو:

وطلت جيسي عبدو المذيعة اللبنانية بإطلالة كلاسكيه بفستان من المخمل الأسود، والقصة مناسبة جدا لقوامها، ما جعلها من أجمل الإطلالات، كما أن الشعر والمكياج مناسبين والمجوهرات موفقة.

- ميناس زوجة زيدان:

تألقت ميناس زوجة لاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان، بفستان باللون الأسود المطبوع بظلال اللون الأزرق الغامق والمطرز من الترتر والأحجار والكريستال بدرجات الألوان المختلفة، ومطرز بدقه ليبرز جمالها كلوحة فنية على الفستان، بتوقيع من المصمم العالمي michael cinco،

وقصة الفستان محددة الجسم مفتوح الصدر بشكل أنثوي وراقي وأبرز رشاقتها.

يسرا:

وظهرت النجمة يسرا بفستان من توقيع توني ورد، يتميز بقصة الكتف الواحد بالكم الطويل مع الكتف الواسع بالخامه السوداء المنسدلة والمتداخله مع الفستان، بقصة بسيطة من عند الخصر، لتعطي لها أناقة ورقي وفخامه مع الجانب الفضي الآخر للفستان.