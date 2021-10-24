فخمة وجذابة.. أجمل 10 إطلالات في مهرجان الجونة بدورته الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

اختتمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة، ومازال هناك إهتمام بإطلالات النجمات التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انطلاق المهرجان في الأسبوع الماضي.

ووفقت بعض النجمات خلال هذه الدورة في اختيار إطلالاتهن على الريد كاربت، بالاعتماد على تصميمات مميزة تتناسب معهن، وفي هذا الإطار يستعرض "الخليج 365" خلال هذا التقرير أجمل إطلالات النجمات التي لفتت الأنظار خلال فعاليات المهرجان منذ إنطلاقه وحتى الختام، والتي تنوعت فيه تصاميم الفساتين وظهرت النجمات بإطلالات فخمة وجذابة.

-شيرين رضا

تألقت الفنانة شيرين رضا، في فعاليات حفل الافتتاح بفستان منفوش، بقصة الكب على شكل مروحة، باللون الفضي اللامع ومرصع بالفصوص، واعتمدت تسريحة الشعر القصير المنسدل على الجانبين.

-يسرا

أما النجمة يسرا فخطفت الأنظار في اليوم الثاني، بفستان باللون الأحمر من خامة الستان الحريري، من توقيع nazazy.couture، يتميز بصيحة الكتف الواحد، وقصّة Wrap، لتصميم يخفي عيوب الجسم، نسّقت معه حقيبة يد ذهبية.

-درة:

وكعادتها تألقت درة بفستان يشبه إطلالة أميرات ديزني، منفوش باللون الرصاصي الفاتح مزين بالچوبير والفصوص، والجزء الآخر من التل، ونسقت مع الإطلالة كلاتش دائرية الشكل بنفس لون الفستان، وحذاء كعب عالي بنفس اللون والتطريز، واعتمدت درة على تسريحة الشعر المنسدل والألوان الهادئة في المكياج.

نسرين طافش:

أما الفنانة نسرين طافش تألقت باليوم الثالث، مرتدية فستان طويل باللونين الذهبي، بقصة الكب، ومزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

-بسنت شوقي

اعتمدت خلال هذه الدورة من المهرجان الفنانة بسنت شوقي الكثير من الإطلالات المميزة، أبرزها فستان اللون الأحمر من تصميم "زينة زكي"، منسدل الأكتاف مع كشكشة مميزة، وقصّة السمكة التي تُبرز أنوثتها، في ثالث أيام المهرجان

-أمينة خليل:

وفي اليوم الخامس حصدت الفنانة أمينة خليل لقب صاحبة الإطلالة الأكثر أناقة وأنوثة، حيث اعتمدت إطلالة براقة بفستان قصير فضي محدد الجسم، لتبرز رشاقتها مطرز بالشراشيب فتحة الصدر على شكل V.

-ياسمين رئيس:

وتألقت الفنانة ياسمين رئيس باليوم الخامس أيضًا بإطلالة كلاسيكية على الطريقة الإنجليزية، بالبدلة البيضاء وكانت من أجمل الإطلالات على الريد كاربت.

وأكملت الإطلالة بتسريحة الشعر للخلف مع طوق من الورود الالماس، مزينا بالقيراط الكبير لتبرز شكلها ما أعطى الروح الأوربية على الإطلالة.

-بشرى

وخطفت الفنانة بشرى الأنظار على السجادة الحمراء في سادس أيام المهرجان، بإطلالة تشبه في تصميمها أميرات ديزني.

وارتدت بشرى فستان ميدي منفوش باللون الأزرق الفاتح (بيبي بلو) بصيحة أوف شولدر، ومزين بالتطريزات الرقيقة، وانتعلت حذاءً كعب عالي باللون السيلفر، وأقراط ماسية زينت بها الإطلالة

-إلهام شاهين:

تألقت الفنانة إلهام شاهين في اليوم السابع بفستان كت باللون الجملي الغامق، تميز قصته بكشكشة من عند الصدر، وبأكمام البافي ومزود باكستنشن من عند اليد، ونسقت معه كلاتش باللون الذهبي.

ومن الناحية الجمالية اختارت إكسسوارات مكونة من عقد كبير وأسورة، واعتمدت مكياجاً ترابياً وركزت على رسمة العيون، وكانت تصفيفة شعرها على غير العادة مرفوعاً لأعلى.

-سمية الخشاب:

ونالت إطلالة الفنانة سمية الخشاب في حفل الختام إعجاب المتابعين للمهرجان، حيث تألقت بفستان مخملي طويل بصيحة "سوسو فينال"، بأكمام منفصلة عن الكتف ومكشوف على الصدر، برسمة موجة مميزة ولامعة، واعتمدت تسريحة الشعر الناعم المنسدل، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا قويًا ولامع.

وأسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أول أمس الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين تألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.