كورونا اليوم: فايزر تزف خبرا سارا للأطفال.. وخطر يواجه المرضى بالمستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

دراسة تحذر: مرضى كورونا بالمستشفيات أكثر عرضة للتدهور المعرفي

أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن مرضى كورونا في المستشفيات أكثر عرضة بـ3 أضعاف للإصابة بالتدهور المعرفي.

ووجدت الدراسة الجديدة أن مرضى فيروس كورونا المستجد الذين يضطرون لدخول المستشفى هم أكثر عرضة بـ3 أضعاف لإظهار علامات تدهور في وظائف المخ مقارنة بالمصابين الذين لا يحتاجون إلى هذا المستوى من الرعاية الصحية، وفقاً لموقع "يو بي آي" الأمريكي.

فايزر تزف "خبرا سارا" للأطفال

أعلنت شركة فايزر أن فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا في منع العوارض المرضية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاما تتخطى 90 بالمئة، وذلك في بيان أصدرته، الجمعة، يدعم طلبها الحصول على ترخيص لهذا الغرض.

ونُشرت البيانات الجديدة على موقع الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير التي دعت هيئة استشارية مؤلفة من خبراء مستقلين للاجتماع الثلاثاء للتصويت على إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح لدى هذه الفئات العمرية من عدمه، وفقا لسكاي نيوز.

فيروس كورونا: متحور "دلتا بلس" الجديد قد يكون أكثر قدرة على الانتشار والعدوى

يقول خبراء بريطانيون إن متحورا جديدا من فيروس كورونا، يسميه البعض "دلتا بلس" قد ينتشر بسهولة أكبر من متحور دلتا العادي.

ونقلت وكالة الأمن الصحي البريطاني هذا المتحور إلى فئة "المتحورات التي تخضع للفحص"، للتأكد من مخاطره المحتملة، ولا يوجد دليل حتى الآن على أنه يسبب أمراضا أسوأ من المتحورات السابقة، ولا يزال العلماء واثقين من أن اللقاحات الحالية قادرة على توفير المناعة والحماية الجيدة للأشخاص من هذا المتحور، وعلى الرغم من أن متحور دلتا العادي لا يزال مسؤولا عن معظم حالات الإصابة بكوفيد - 19 في بريطانيا، إلا أن حالات الإصابة بمتحور "دلتا بلس" أو مايعرف بـ "أي واي 4.2" آخذة في الازدياد، وفقا لموقع بي بي سي.