بعد تصدرها التريند.. أبرز إطلالات ريا أبي راشد في المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصدرت الإعلامية ريا أبي راشد، محرك البحث "جوجل" وأيضا وسوم موقع التغريدات "تويتر"، وأصبحت حديث رواد "السوشيال ميديا" بعد إطلالاتها على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق مساء الجمعة.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز إطلالات الإعلامية ريا أبي راشد في كل المهرجانات.

- فستان نبيتي:

ظهرت الإعلامية ريا مرتدية فستان طويل كت باللون النبيتي، من تصميم جورج حبيقة، وتتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة، وما لفت الأنظار وجعلها حديث السوشيال ميديا هو أن الفستان كان من الشيفون الخفيف الشفاف، بدون بطانة، وذلك أثناء مشاركتها في ختام مهرجان الجونة.

- فستان أصفر:

تألقت الإعلامية ريا أبي في اليوم الثامن لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأصفر المسطردة بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

- فستان أسود:

وظهرت مرتدية فستان ميرميد باللون الأسود مصنوع من قماش شيفون شفاف مزيناً بالدانتيل، ويتميز تصميمه بأنه جرئ من عند منطقة الصدر، مع فتحة ساق طويلة، واعتمدت مكياجا ناعماً، إذ ركزت على رسمة العيون، مع أحمر شفاه باللون الأحمر، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي، وذلك أثناء حضورها فعاليات مهرجان البندقية عام 2020.

- فستان أسود لامع:

أما في حفل افتتاح الدورة 78 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بإيطاليا عام 2021، ارتدت فستان طويل باللون الأسود اللامع، وتميز قصته بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على كتفيها.

- فستان باللون البيبي بلو:

واختارت في مهرجان فينسيا في دورته ال 77 فستاناً طويلا باللون البيبي بلو مصنوع من قماش لامع، وبه فتحة كبيرة عند الساق،

واعتمدت ريا تسريحة شعر بسيطة واكتفت بعمله بوني تيل "ذيل حصان"، واختارت إكسسوارات بسيطة اقتصرت على حلق بنفس لون الفستان وإسوار ومجموعة من الخواتم، وانتعلت سليبر عالي لونه سيلفر.

- بدلة باللون الأخضر:

طلت الإعلامية ريا أبي راشد على السجادة الحمراء في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة، وارتدت بدلة باللون الأخضر مزودة بأكمام طويلة، وحزام من نفس نوع قماش البدلة عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وأقراط طويلة وخاتم، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

- فستان باللوني الأسود والفضي:

وتألقت أثناء مشاركتها في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ ٧٤ بفستان طويلا باللوني الأسود والفضي، كت وبدون أكمام، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع حذاء باللون الأسود.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

فستان أسود:

ارتدت أيضا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، فستانا طويلا، باللون الأسود، مزينا بالورود وجاء مفتوح الصدر على شكل حرف "V" بدون أكمام محدد الخصر، واعتمدت تسريحة شعر ويفي، وذلك اثناء حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال ٤٢.

- فستان أسود:

ارتدت فستاناً طويلا، باللون الأسود، شفاف ومرصع بالاستراسات السيلفر، وأسفله بطانة سوداء على شكل كب من أعلى، والفستان من الأسفل يحتوي على كورنيشة صغيرة، ونسقت معه سليبر سيلفر عالي تماشى مع الإستراسات الموجودة على الفستان، كما اعتمدت على تسريحة شعر كلاسيكية تلائمت مع تصميم الفستان، وذلك في فعاليات مهرجان الجونة في دورته الرابعة عام 2020.