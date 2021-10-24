تتخطى 15 مليون جنيه.. أسعار إطلالات النجوم في مهرجان الجونة من الأغلى للأرخص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حرص العديد من النجوم على حضور فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، التي انتهت فعالياتها الجمعة الماضية، والظهور بإطلالات مبهرة لجذب أنظار المتابعين.

وعلى مدار أسبوع اتجهت الأنظار نحو المهرجان ونجومه، ما جعل هناك تساؤلات حول إطلالتهم، وفي هذا الإطار يستعرض "الخليج 365" أسعار أبرز إطلالات الفنانين خلال مهرجان الجونة السينمائي 2021.

-خالد سليم

تصدر الفنان خالد سليم، أسعار إطلالات الفنانين الرجال الذين حضروا المهرجان، والتي خطف بها الأنظار خلال حفل الافتتاح أيضا بارتدائه جاكيت بدلة يتسم بالفخامة والرقي، ويصل سعرها إلى 15 مليون جنيه.

تصميم البدلة جاء بلمسات من مصممة الأزياء مارجو حنا، والتي كانت مختلفة حيث جائت مرصعة بالألماظ الحر 80 قيراط، باللونين الأبيض الأسود، موزع على الياقة واليد.

وكانت تلك أول بدلة مرصعة بالألماظ للرجال تظهر على السجادة الحمراء في الجونة، ويصل سعرها بحسب المصممة مليون دولار، أي أكثر من 15 مليون جنيه.

-منى زكي

كما تصدرت الفنانة منى زكي الإطلالات النسائية، من ناحية السعر فكانت إطلالتها خلال حفل الافتتاح هي الأغلى، ذلك بارتدائها عقد يتخطى سعره مبلغ الـ 2 مليون جنيه.

وظهرت منى زكي في افتتاح مهرجان الجونة بإطلالة مستوحاة من أناقة ورقي حقبة الثمانينات الغنية بالقصات الأنثوية الجذابة، حيث ارتدت فستان أسود بقصة الأوف شولدر، المزيل بقصات من القماش.

وزينت رقبتها بعقد عتيق، اتسم برقي الأحجار الكريمة، والذي يصل وزنه 110 قراريط، من نوع حجر التنزانيت، والجزء العلوي منه مصنوع من الألماس الخالص.

ويبلغ سعر حجر التنزانيت 1200 دولار للقيراط، أي أن العقد يتخطى سعره مبلغ الـ 2 مليون جنيه.

-ميناس زوجة محمد زيدان

وكانت قد ظهرت ميناس زوجة لاعب المنتخب المصري السابق محمد يدان خلال حفل ختام المهرجان، مرتدية فستان طويل بمزيج من الألوان المبهجة، بقصة القلب من عند الصدر، وبصيحة الأوف شولدر.

وتداول رواد مواقع التواصل صور الإطلالة، كما تداولوا أسعارًا مبالغة لها، جعلت البعض لا يصدق تلك الأسعار التي تكاد تكون "خرافية"، فوصلت إلى مبلغ سبعين مليون جنيهًا.

الفستان من تصميم مصمم الأزياء الفلبيني " مايكل سينكو"، وبالبحث في الموقع الرسمي للمصمم، وجدنا أن سعر الفستان الذي يطلق على تصميمه اسم "حلم الفراشة غير الملموس" 100 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من مليون ونصف جنيه مصري.

-بشرى

الفنانة بشرى اختارت الظهور في حفل الافتتاح، بفستان أشبه بالأميرات من تصميم مصمم الأزياء الفلبيني مايكل سينكو، وهو فستان متداخل الألوان ما بين الأصفر والبرتقالي والبيج ذات قماش منفوش.

ومن خلال الموقع الرسمي للمصمم وجدنا أن سعر الفستان يصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي أي ما يعادل 157 ألف جنية تقريبًا .

-ريا أبي راشد

أما عن إطلالة الإعلامية ريا أبي راشد، التي أثارت الجدل بعدما ظهرت في حفل ختام المهرجان بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا أحمر شفافا، ومكشوفا من الأمام، جعلت البعض يتساءلون عنها.

الإطلالة كانت بتوقيع مصمم الأزياء اللبنانية جورج حبيقة، ويبلغ سعر الفستان ما يقرب من 72 ألف جنيه مصري.

وأسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين يتألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.