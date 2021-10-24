إطلالات نجمات الجونة التي حازت على إعجاب رواد السوشيال ميديا.. وأخرى انتقدت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

عادة ما يتصدر مهرجان الجونة السينمائي ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال فترة إقامته، ذلك بسبب مواقف المشاركين أو ظهورهم بإطلالات مميزة أو غير مألوفة ومثيرة للجدل.

ونستعرض خلال هذا التقرير أبرز النجوم الذين تصدروا الترند خلال مشاركتهم في مهرجان الجونة، بدورته الخامسة، سواء كان بالنقد أو بالإعجاب.

-نجلاء بدر

مع أول ساعات انطلاق فعاليات افتتاح المهرجان، تصدرت الفنانة نجلاء بدر، محركات البحث، بعد أن تسببت في حالة من الجدل لظهورها بإطلالة جريئة، ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها بالفستان وتنهال التعليقات على إطلالتها.

وارتدت نجلاء فستان من اللون الأسود ومكشوف من منطقة الصدر، وبتصميم غريب تظهر به فنانة لأول مرة.

- ياسمين صبري

تصدرت أيضًا الفنانة ياسمين صبري، محركات البحث على جوجل، كما أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها في حفل الافتتاح.

وكانت جذبت نحوها إعجاب الكثير من الجمهور، وذلك بسبب إطلالتها الأنيقة، والتي ظهرت فيها بفستان أصفر لامع وطويل.

-ثراء جبيل

وفي ثاني أيام المهرجان تصدرت الفنانة ثراء جبيل التريند على محرك البحث جوجل، وذلك بعد ظهورها بإطلالة جريئة.

وارتدت ثراء فستانا أزرق جريء، مكشوف لمنطقة البطن والصدر، لتظهر رسم تاتو موجود أسفل منطقة الصدر، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل على الصدر.

-مايان السيد

كما تصدرت الفنانة الشابة مايان السيد، مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث جوجل، بعد خطفها الأنظار بأكثر من إطلالة خلال مشاركاتها في فعاليات المهرجان

ولفتت مايان الأنظار بارتداء أكثر من إطلالة مميزة ومختلفة، أظهرت أنوثتها، ووصفت بـ"البنت الشقية"، كما وصفها رواد السوشيال ميديا أيضًا بـ"السندريلا" فقال البعض إن السندريلا تعود مجددًا.

وفي حفل الافتتاح سجلت مايان تواجدها بقوة بفستان أحمر لامع مكشوف وتسريحة شعر ناعمة، وفي إطلالة أخرى ارتدت فستانا باللون الأزرق السماوي، وكان ضيقا َوطويلا واعتمدت تسريحة شعر منسدل، ولفتت مايان الأنظار كالعادة بحركاتها العفوية ومداعبتها لكاميرات المصورين على السجادة الحمراء.

وفي اليوم الخامس ارتدت مايان فستان قصير باللون الأسود كت ومكشوف عند منطقة الصدر، ويتميز بوجود بعض التطريزات، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها.

-لبلبلة

وتصدرت الفنانة لبلبة ترند موقع البحث الشهير جوجل، بعد أن فاجأت جمهورها بظهورها الملفت على السجادة الحمراء في رابع أيام مهرجان الجونة.

وظهرت لبلبة وهي تقوم بحركات إستعراضية، مرتدية فستان قصير فوق الركبة، باللون الأسود الناعم، معتمدة مكياجًا قويًا.

-ريا أبي راشد

وتعرضت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد للانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جرأة فستانها الذي ارتدته في الحفل الختامي للمهرجان، حيث تميز الفستان بخفته وأنه شفاف أظهر أماكن كبيرة من جسدها.

فستان ريا الشفاف دون "بطانة" أثار ضدها هجومًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار صورتها، لتعيد إلى الأذهان الأزمة التي أثارتها الفنانة رانيا يوسف منذ أعوام بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حين ارتدت أيضاً فستاناً شفافاً بدون بطانة، مما عرضها لهجوم عنيف، ووصل الأمر إلى إقامة دعوى قضائية ضدها.

وأسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أول أمس الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين تألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

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