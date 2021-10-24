نشرة الموضة: هيفاء وهبي جريئة.. ورايا أبي راشد بفستان جرئ في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

هيفاء وهبي:

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي عبر صفحتها الشخصية بـ إنستجرام بتوب كت باللون الأسود مع بنطلون باللوني الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ناهد السباعي:

ارتدت الفنانة ناهد السباعي عبر صفحتها الشخصية بـ إنستجرام بفستان قصير باللون الأبيض ونسقت معه كارديجان بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

رنا رئيس:

طلت الفنانة رنا رئيس بفستان باللون الأسود عبر إنستجرام، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

زينب غريب:

كما ارتدت الفنانة زينب غريب في ختام المهرجان توب باللون الأبيض بقصة الأوف شولدر ومزينا بالفصوص الملونة مع جيب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما وتركت شعرها منسدلا.

ريا أبي راشد:

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد في ختام مهرجان الجونة

بفستان طويل باللون الأحمر ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما وتركت شعرها الويفي منسدلا.

عبير صبري:

وطلت الفنانة عبير صبري في ختام الجونة

بفستان طويل باللون الذهبي ومزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

أسماء أبو اليزيد:

وارتدت الفنانة أسماء أبو اليزيد عبر صفحتها الشخصية بـ إنستجرام، بشميز باللون الأبيض مع جيب باللون الأحمر، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.