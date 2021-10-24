6 نجمات ظهرن بـ كروب توب في مهرجان الجونة.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

استطاعت نجمات الفن خطف الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء من بداية فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة إلى حفل الختام، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن الظهور بكروب توب، ونستعرضها لكم في الألبوم المرفق بالصور.

- مايان السيد:

تألقت الفنانة الشابة ما يان السيد في اليوم الرابع من المهرجان بكروب توب وجيب باللون الأسود، ونسقت مع الإطلالة حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك خصلات شعرها مننسدلا على أحد كتفيها.

- رنا الرئيس:

ظهرت الفنانة رنا رئيس في سادس أيام الجونة مرتدية

كروب توب باللون البيبي بلو، بإكمام طويلة، وجيب طويلة بفتحة ساق كبيرة، ونسقت صندل وكلاتش باللون الفضي.

- ملك بدوي:

وطلت الفنانة ملك بدوي بكروب توب باللون الموف الغامق، وبنطلون فيزون بنفس اللون، ونسقت معهم بوت طويل باللون الموف الفاتح، وكلاتش باللون الذهبي، وذلك أثناء مشاركتها في سادس أيام الجونة.

- زينب غريب:

وارتدت الفنانة زينب غريب في حفل ختام مهرجان الجونة، كروب توب وجيب باللون الأبيض مزينا ببعض التطريزات، ونسقع معه حذاء باللون الفوشيا، واختارت أن تترك شعرها منسدل على الجانبين.

- ياسمين رئيس:

وتألقت الفنانة ياسمين رئيس في خامس أيام المهرجان بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت كروب توب باللون الأبيض، ونسقت معه بنطلون وجاكيت قصير بنفس اللون، واستخدمت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت تسريحة الشعر مرفوعا.

- هدي المفتي:

وظهرت الفنانة هدي المفتي أثناء مشاركتها اليوم الخامس من المهرجان، كروب توب بمزيج من الألوان المبهجة، بفتحة حرف الـv من عند الصدر، ومعه جيبة بكرانيش بنفس اللون، ونسقت معه سليبر باللون الأسود،

وأكملت الإطلالة بأقراط كبيرة، واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً بقصة ذيل الحصان.

- ناهد السباعي:

وطلت الفنانة ناهد السباعي بجيب قصيرة باللون البرتقالي الغامق، ومعه كروب توب أبيض بقصة الأكمام، وسليبر باللون الأبيض، واختارت مجوهرات مكونة من إسورة عريضة، واعتمدت مكياجاً قوي، وكان شعرها مرفوعاً لأعلى، وذلك في ثاني أيام الجونة.