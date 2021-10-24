فساتين جريئة ومفتوحة.. أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

يهتم الجماهير المحبة للسينما والفن بمتابعة الموضة وأزياء نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت بعض نجمات الفن بفساتين مفتوحة وجريئة على الريد كاربت خلال 9 أيام مهرجان الجونة، نعرضها لكم في التقرير التالي:

- علاء رشدي:

ظهرت الفنانة علا رشدي في فعاليات حفل الختام على الريد كاربت، مرتدية فستان باللون الأخضر اللامع بقصة الاون شولدر وبصيحة فتحة الساق الجانبية أيضا واعتمدت مكياجا قويا.

- عبير صبري:

وفي سابع أيام الجونة، ظهرت الفنانة عبير صبري بفستان أورنچ بقماش لامع بخيوط ذهبية، الفستان بصيحة "وان شولدر" وفتحة ساق جانبية طويلة، مزدحم التفاصيل ومزود بحزام رفيع عند الخصر ووردة مزينة أحد الأكتاف.

- نجلاء بدر:

أثارت الفنانة نجلاء بدر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "التريند"، بعد ظهورها بإطلالة جريئة على الريد كاربت في حفل الافتتاح، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر، وبمكياج ناعم, وتسريحة شعر منسدل على أحد كتفيها.

- ريا أبي راشد:

وتألقت الإعلامية ريا أبي راشد في ختام مهرجان الجونة بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستان طويل كت باللون النبيتي، وتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ومجوهرات مكونة من خاتم وحلق.

- أروي جودة:

أثارت الفنانة أروى جودة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا بعد ظهورها بإطلالة جريئة على الريد كاربت في اليوم الثالت من المهرجان، إذ ارتدت فستان أسود ناعم، مفتوح على الصدر وبقصة الحمالات، وبفتحة بطول الساق، وأضفت للإطلالة أنوثة بوجود طبقة من الدانتيل أسفل الفتحة، وحملت حقيبة يد مميزة وغريبة، كما انتعلت حذاء عالي مفتوح، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

- دينا الشربيني:

طلت الفنانة دينا الشربيني على السجادة الحمراء في اليوم الثالث، مرتدية فستان كت متعدد الألوان، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الخصر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

- مايان السيد:

وظهرت الفنانة مايان السيد بإطلالة ملفتة أيضا على الريد كاربت في اليوم الخامس من المهرجان، حيث ارتدت كروب توب وجيب باللون الأسود، كت ومكشوف عند منطقة الصدر، ويتميز بوجود بعض التطريزات.

- أية عبد الرازق:

أما في اليوم السابع من المهرجان، ارتدت ملكة جمال مصر للكون لعام 2019- 2020، فستانا طويلا كت باللونين الأصفر والأخضر بصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي.

- ثراء جبيل:

وارتدت الفنانة ثراء جبيل في ثاني أيام المهرجان، فستان باللون الأزرق أظهر الكثير من مفاتنها، وتميز قصته بأنه قصير يظهر "بطنها" بشكل كامل، لتثير جدلا كبيرا وتعتبر واحدة من أكثر الإطلالات اللافتة للنظر خلال تلك الدورة.

- رانيا يوسف:

ارتدت الفنانة رانيا يوسف في فعاليات افتتاح المهرجان فستانا طويلا باللون الأزرق، وتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- منة شلبي:

وظهرت أيضا الفنانة منة شلبي بإطلالة جريئة في افتتاح مهرجان الجونة، إذ ارتدت كروب توب باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

- أسماء جلال:

طلت الفنانة أسماء جلال بإطلالة جريئة في حفل ختام مهرجان الجونة، فارتدت فستانا طويلا كت باللون الفضي، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة، و اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ونسقت مع الإطلالة حذاء بنفس لون الفستان، وكلاتش باللون الأبيض.