بفساتين محتشمة.. النجمات يتألقن بإطلالات أنيقة في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

تخطف الإطلالات الأنيقة والجذابة لنجمات الفن على السجادة الحمراء الأنظار، وبعض النجمات ظهرن بإطلالات محتشمة.

ويستعرض الخليج 365 في هذا التقرير أبرز الإطلالات المحتشمة للنجمات خلال الـ 8 أيام مهرجان الجونة السينمائي.

- أسماء جلال:

طلت الفنانة أسماء جلال في سادس أيام المهرجان مرتدية بدلة باللون الأحمر مزودة بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- لبلبة:

كما ارتدت الفنانة لبلبة بفستان طويل باللون الذهبي ومزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا قويا وتركت شعرها منسدلا، وذلك في فعاليات افتتاح المهرجان.

- عبير صبري:

وتألقت الفنانة عبير صبري في سادس أيام مهرجان الجونة بفستان طويل باللون الأسود مزود بأكمام وفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- ريا أبي راشد:

طلت الإعلامية ريا أبي راشد في سادس أيام المهرجان ببدلة باللون الأخضر مزودة بأكمام طويلة وواسعة ومزودة بحزام عند منطقة الخصر بنفس لون البدلة، واعتمدت مكياجا ناعما وتركت شعرها منسدلا، وفي اليوم السابع تألقت بفستان طويل باللون الأحمر مزود بأكمام شفافة واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- نادين سمرة:

وظهرت نادين سمرة نائب رئيس الأعمال الرقمية لشركة "زي" للمشاريع الترفيهية في الشرق الأوسط وأفريقيا على السجادة الحمراء بإطلالات متنوعة، فارتدت في إحدى المرات فستانا متعدد الألوان لامع، ونسقت معه حجاب باللون الذهبية.

بينما في إطلالة أخرى ظهرت مرتدية فستان باللون البينك، بحزام ذهبي حول الخسر، ونسقت معه حجاب من نفس لون الفستان.

أما عن الإطلالة الثالثة، والتي خطفت من خلالها الأنظار، فظهرت مرتدية فستان بمزيج بين اللونين الأسود والفضي، وحزام عريض على الخسر، واعتادت نادين وضع مكياج بالصيحة الخليجية، يبرز رسم العينين بالكحل الأسود.