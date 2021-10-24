صاحب أغرب إطلالة بالجونة لـ"الخليج 365": دا مظهري الطبيعي.. مستغربينها علشان جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

دائمًا ما يسعى النجوم إلى الظهور على السجادة الحمراء خلال الفعاليات الفنية المختلفة، بإطلالات متميزة، لكن هناك البعض يختارون ملابس غريبة بهدف خطف الأنظار، وجذب عدسات كاميرات المصورين.

إطلالة غير مألوفة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة بدورته الخامسة، التي أسدل الستار عليها أمس الجمعة، حيث ظهر بفعاليات اليومين السادس والسابع للمهرجان، مصمم الأزياء وسيم أبو خضرة مرتديًا إطلالتين غريبتين.

وفي اليوم السادس ارتدى بليزر باللون الكحلي نسقه معه فيست لونه بيبي بلو، أسفله تي شيرت أبيض، إضافة إلى بنطلون باللون الجملي.

وأضاف بعض اللمسات التي يبدو أنها جعلت الإطلالة تظهر بشكل غريب وغير مألوف منها ارتدائه "طاقية" على رأسه ونظارة نظر "كعب كوباية"، إضافة إلى أنه ظهر ممسكًا بـ"عكاز" في يده، خاصة وأنه يتسم بلحية طويلة، جعلته يبدو كرجل عجوز.

أما في اليوم السابع ارتدى جاكيت وبنطلون فضفاض باللون الرمادي الغامق، منسقهما مع تيشرت أبيض، وطاقية صوف باللون الأسود، ومنتعلًا حذاء بصيحة الهاف بوت من نفس اللون، وممسكا بيده عصا خشبية يتكأ عليها.

إطلالات "أبو خضرة" غير المألوفة والغامضة، جعلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن شخصيته، واللغز وراء ظهوره بها في المرتين، وعن السبب وراء عدم ظهوره بمظهره العادي، خاصة وأن تصريحاته الصحفية جاءت مقتضبة وزادت الغموض حوله.

"الخليج 365" تواصل مع مصمم الأزياء وسيم أبو خضرة، الذي أكد أن إطلالاته في الجونة لم تختلف عن مظهره الطبيعي، مشيرًا إلى أن اللحية التي ظهر بها حقيقية وليست "عيرة"، كما أن تنسيق الملابس الذي ظهر به هو التنسيق المعتاد له.

وبزيارة حساب وسيم أبو خضرة عبر تطبيق "إنستجرام"، اتضح أن لديه خط أزياء جديد يتطابق مع نفس التصميمين اللذان ظهرا بهما على السجادة الحمراء في الجونة، حيث يقوم بالترويج له بهذه الطريقة.

ويرى "أبو خضرة" الذي يجهز لأول خط أزياء باسمه، أن هذا المظهر الذي يتسم به خط إنتاجه يعبر عن المواطن المصري بكل طوائفه وأصوله المختلفة، مشيرًا إلى أنه مختلف عن المعتاد عليه لكن هذا الغرض هو أساس اختلافه، وما جعله غير مألوف، ساعيًا لأن يكون "براند مصري".

وأشار إلى أن هناك بعض الأهداف وراء هذا النوع من الأزياء منها الرقي والراحة والعملية واختلاف الأذواق، لافتًا إلى أنه سيكون مناسبًا لكل الأوقات والمناسبات، وأنه يشمل جميع أنواع الملابس الرجالي من بدل وملابس رياضية وأحذية.

تنسيق الإطلالة يبدو للوهلة الأولى أنه غير مألوف أو غير طبيعي، وهو ما أكده "أبو خضرة" الذي أكد أن تركيبة الإطلالة غريبة، لكن كل جزء منها من الممكن ارتدائه منفصلا سواء كان البليزر أو التيشيرت أو غيرهم، قائلًا: "مفيش حاجة عجيبة غير التركيبة.. وأي شيء جديد الناس في الأول بتكون مستغرباه بعد كده بيبقى شيء طبيعي".

وأسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين يتألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.