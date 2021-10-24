قبلة رزان مغربي وثعبان سمية.. إطلالات أثارت الجدل في ختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

تنافس النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي، على خطف أنظار الجمهور من خلال إطلالاتهم المختلفة، بالظهور بأفضل التصاميم من فساتين وإكسسوارات.

وخلال حفل الختام الذي أقيم مساء الجمعة، أثيرت حالة من الجدل حول بعض النجوم والنجمات بسبب إطلالتهم، ويستعرض "الخليج 365" أبرزهم، فيما يلي:

-سمية الخشاب

ظهرت الفنانة سمية الخشاب مرتدية فستانا أسود اللون من خامة المخمل، ولكن تصميمه كان مميزًا، فجاء مزينًا في منطقة الصدر بكريستالات في خط يشبه الثعبان.

وجاء في تعليقات الجمهور على ظهور سمية الخشاب: "أحلى واحده لبست فساتين واختيارك للألوان تحفه"، فيما قالت أخرى: "أجمل فساتين المهرجان".

-ويجز

وواجه مغني الراب ويجز، انتقادات شديدة، وسخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره، بإطلالة غريبة.

وارتدى ويجز بدلة ذات شكل غريب شبيهة لبدل الشخصية الكوميدية "فطوطة"، حيث كانت البدلة ذات اللون الأسود فضفاضة، وبأكمام مفتوحة.

وفي تعليق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إطلالة ويجز قال: "شكله كان مستعجل على البدلة الترزي ملحقش يغير الأكمام"، فيما سخر آخر: "ده شكل حد عليه ديون مدارس".

-رزان مغربي

وأثارت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي، حالة من الجدل بعد أن ظهرت وهي تقوم بتقبيل أحد منظمي الاحتفال.

وارتدت رزان فستانًا مثيرًا وأثناء التقاطها للصور حاول أحد المنظمين إنهاء وقفتها للسماح لباقي الفنانات بالتقاط الصور، وحاولت إرضاءه وإعطاءه قبله في محاولة لإبقائها أكثر.

وتألقت على السجادة بإطلالة ملفتة تشبه فستان الساحرة الشريرة، وطلت بفستان كب باللون الأوف وايت اللامع، مزينا بالتطريز، ومنسق معه جوانتي باللون الأسود، ووضعت على ظهرها وشاح طويل، ونسقت معه حذاء بكعب عال باللون الأسود.

-ريا أبي راشد

وتعرضت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد للانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جرأة فستانها الذي ارتدته في الحفل، حيث تميز الفستان بخفته وأنه شفاف أظهر أماكن كبيرة من جسدها.

فستان ريا الشفاف دون "بطانة" أثار ضدها هجومًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار صورتها، لتعيد إلى الأذهان الأزمة التي أثارتها الفنانة رانيا يوسف منذ أعوام بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حين ارتدت أيضاً فستاناً شفافاً بدون بطانة، مما عرضها لهجوم عنيف، ووصل الأمر إلى إقامة دعوى قضائية ضدها.

وأسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين يتألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.