تحذير عاجل من بلع الأطفال لمعجون الأسنان: يسبب التسمم

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذرت الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، من بلع الأطفال لمعجون الأسنان أثناء عملية تنظيف الأسنان، خاصة الأطفال في المراحل العمرية الأولى الذين لا يتمكنون من التحكم في عملية البلع أو غياب الرقابة من قبل الأمهات أثناء غسيل الأسنان للأطفال، وتركهم بمفردهم فيبلعون المعجون دون التحكم في إخراجه من الفم.

اتصرف إزاي لو ابني بلع معجون الأسنان؟

وقالت «غانم»، في منشور تحذيري تم نشره على صفحة «معلومة عن السموم»، والمتخصصة في نشر معلومات عن السموم من قبل رئيس قسم السموم السابق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، في محاولة لتحذير المواطنين حيال تفادي بلع الأطفال معجون الأسنان، خاصة بعد تأكيدات بأن المعجون يسبب تسمما للأطفال عند البلع، وذلك بعد ظهور بعض الأعراض على الأطفال الصغار بعد بلعه.

أعراض التسمم عند بلع الطفل معجون الأسنان

وأكدت «غانم»، أن المادة الموجودة داخل معجون الأسنان سامة لكن كميتها صغيرة، لذلك لا بد من إبعادها عن الأطفال الصغار، وعند غسل الأسنان لا بد من الحذر والوقوف بجانب الأطفال حتى يتعلموا كيفية استخدام معجون الأسنان دون بلعه، وفي حال بلع الطفل كمية كبيرة من معجون الأسنان، لا بد من الذهاب إلى المستشفى سريعا، حيث أنه من الممكن إصابة الطفل بالتسمم بسبب الكمية التي قام ببلعها.

أعراض الإصابة بالتسمم عند بلع معجون الأسنان

- آلام المعدة

- انسداد معوي

- تشجنات

- إسهال

- صعوبة في التنفس

- بطء ضربات القلب

- صدمة

وشددت الدكتورة مها غانم على ضرورة التحرك سريعا في حال ظهور هذه الأعراض على الطفل بعد بلع كميات كبيرة من معجون الأسنان، لأنه يحتوي على نسبة سامة.