مصطفى شعبان وزوجته البيلاروسية زي القط والفار: «بتنكد عليه وبتغني مهرجانات» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الآونة الأخيرة انتشرت قصة الزواج من أجانب سواء سيدات أو رجال، فغالبا ما يرفع العقل الراية البيضاء ويستسلم لإرادة القلب، ليكون هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، رغم عدم اقتناع البعض بالزواج بمن هم على غير الديانة أو الجنسية ويختلفون معهم في العادات والتقاليد واللغة، وهو ما قد يدخلهم في تحديات لإتمام الزواج، مثل ما حدث مع الشاب المصري مصطفى شعبان وزوجته البيلاروسية «كريستينا».

وتحدث الثنائي عن قصة حبهما وكواليس الزواج، والصعوبات التي واجهاها خلال بث مباشر عبر صفحة «الوطن».

وتحدث اليوتيوبرالمصري مصطفى شعبان، عن كواليس تعرفه على زوجته البيلاروسية «كريستينا»، وكواليس الزواج التي بدأت قبل 3 أعوام وتطور العلاقة بينهما حتى قررا التحضير لعش الزوجية الذي يجمعهما، «كنت مسافر في مكان وكانت هي موجودة فيه، أعجبت بيا الأول، وقليل أوي اللي بيتجوز جواز رسمي».

3 أشهر كانت المدة التي قضاها الثنائي للتحضير لإجراءات الزواج بالتنقل بين روسيا ومصر: «لما اتجوزنا مكنتش مستوعب وقعدت أفكر كتير هل جوازي من أجنبية هيبقى كويس ولا لا، ملقتش فرق في التعامل بينها وبين أي ست مصرية، طباعهم واحدة مهما اختلفوا في الديانات والبلاد».

كريستينا نكدية وعاملين زي القط والفار

«لما باجي أدخل البيت ببقى عارف إني داخل على نكد»، هكذا تحدث الزوج المصري عن طباع زوجته الأجنبية التي لا تختلف بحسب رأيه عن المصرية، إذ قال: «عاملين زي القط والفار، ذاكرتها قوية مرة واحدة بلاقي شعرها وقف والنكد بيطلع وشخصية تانية وبتقعد تتكلم كتير».

بتنام بدري ومنظمة مواعيد أكلها

وفيما يخص طبيعة الثقافات والعادات، قال: «في اختلاف كبير في الثقافة في حاجات أنا بعملها هي مبتعملهاش والعكس، لما اتعرفنا على بعض قولتلها ما تيجي نخرج بعد 9 بالليل، ألاقيها بتقولي أنا الساعة 10 ونص هنام، هي منظمة مواعيد أكلها بالجرامات وبالثواني، بتوزن المكسرات والأكل، ابتديت اتأقلم شوية، هي عرفت إيه اللبس المناسب في مصر من نفسها مبقولهاش البسي إيه ومتلبسيش إيه».

غناء مهرجانات شعبية

وخلال البث المباشر، أظهرت الزوجة الروسية مهاراتها الفنية، إذ تتمتع بصوت عذب في الغناء، وفاجئت الجمهور بحفظها للأغاني والمهرجانات المصرية والشعبية، إذ قامت بغناء أغنية «حبيبتي» لمطرب المهرجانات حسن شاكوش.