دينا الشربيني تنافس عمرو دياب في أول لقاء بينهما بعد الانفصال: «بتغني وتزغرد» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني، يثير التساؤلات حولهما بشأن علاقتهما التي دامت لأكثر من عامين، خاصة عقب ظهورهما في مكان واحد لأول مرة بعد عدة أشهر من الانفصال، وذلك في إحدى حفلات الزفاف بمدينة الغردقة، إذ ظهرت «الشربيني» وهي ترقص أمام «الهضبة» على أغنياته.

دينا الشربيني «تزغرد» وتنافس عمرو دياب في الغناء

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو جديد من حفل الزفاف، أظهر الفنانة دينا الشربيني وهي تقوم بغناء أغنيتها «فلتت مني»، والتي طرحتها مؤخرًا مع الفنان حسن أبو الروس، وسط حضور حفل الزفاف الذي أحياه «الهضبة»، مع إطلاق الزغاريد خلال المقطع المصور المتداول.

خبيرة أبراج تفجر مفاجأة حول عودة دينا الشربيني والهضبة

ومع تداول مقاطع الفيديو، تساءل البعض عن احتمالية عودة الثنائي مجددًا، الأمر التي أجابت عنه عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، مؤكدة أن الفنانة مواليد برج الحوت وستسعد بحظ كبير في أول العام القادم 2022: «دينا عندها حظ حلو أوي أوي لأن كوكب المشتري هيدخل في برج الحوت وده برج الحظ»، موضحة أنه سيبدأ في 29 ديسمبر 2021، وحتى العام الجديد: «هتدخل السنة الجديدة ومعاها كوكب الحظ».

وعن احتمالية عودتها للهضبة عمرو دياب، أشارت خبيرة الأبراج خلال حديثها لـ «هُن»، أن الطرفين غير متوافقين في العودة: «عندها حظ بس مش مع عمرو دياب، مفيش رجوع بينهم».