حادث الشيف غالية: كسروا الباب عشان يطلعوها.. و«يسري» بخير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يبحثون عن آخر تطورات حادث الشيف غالية، المعروفة إعلاميًا بـ «الست غالية»، بعدما تعرضت لحادث تصادم مع سيارة الشيف يسري، أسفر عن إصابتها بكدمات متفرقة وتدمير سيارتها.

الشيف غالية تكشف تفاصيل الحادث

وكشفت الشيف غالية، خلال حديثها لـ «هُن»، تفاصيل الحادث وآخر التطورات الصحية: «أنا كنت راكنة بشرب قهوة أنا وجوزي جوة العربية، وفجأة عربيتنا اتخبطت، طلع الشيف يسري خبط في عربيتنا من الخلف»، مضيفة «عربيتي باظت بس ربنا كريم بعباده، خسرت العربية كلها اتدمرت وبقت على الأرض، وكسروا علينا باب العربية عشان يطلعونا أنا وجوزي، والحمد لله على اللي حصل».

وأكدت الشيف غالية إصابتها ببعض الكدمات، لكنها بحالة جيدة: «شوية كدمات هتعالج منها وراجعة الشغل عادي»، بينما قالت عن حالة الشيف يسري إنه بخير «محصلوش حاجة كان خارج سليم».

حادث الشيف غالية

وتصدر اسم الشيف غالية خلال الساعات الماضية، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب تعرضها لحادث مروري مروع، بعد اصطدام سيارة الشيف يسري بسيارتها، بجانب مقر مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تداول الرواد صور الحادث الذي أظهر تلفيات السيارتين.

من هي الشيف غالية؟

- واحدة من أشهر الشيفات المصريات التي تتميز بالطابع الشعبي البسيط.

- من أسرة بسيطة في حي الورّاق، بمنطقة إمبابة، وما زالت تسكن فيه حتى اليوم.

- تعود أصولها إلى مركز الغنايم بأسيوط.

- توفى والدها خلال حادث في شبابه.

- عملت كطاهية لجيرانها ومعارفها وبعض الأسر، لمساعدة زوجها على تدبير نفقات المعيشة، وتوفير حياة كريمة لأولادها.