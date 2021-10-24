مراسلة تلفزيونية تتعرض لموقف طريف من ديك رومي: باقي الديوك ضحكت عليه (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كعادتها تقف أمام الكاميرا وتستعد لتظهر بالشكل المطلوب أمام الجمهور، تمسك بالميكرفون حتى تتحدث عن محتوى التقرير الذي تقدمه كونها تعمل مراسلة تلفزيونية لإحدى القنوات، ولكنها تتعرض لموقف محرج على الهواء شاهده الملايين، ولم تستطع معه تمالك نفسها فبدأت في الضحك الهستيري كرد فعل مفاجئ لما تعرضت له.

كانت المراسلة التلفزيونية تقف وسط عشرات من الديوك الرومية، في مقاطعة إسكس بجنوب إنجلترا في بريطانيا، لتسجل تقريرا عن مشكلات المزارعين بالمنطقة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا، وتعرضت للنقر والتحرش من أحد الديوك، أثناء تسجيل التقرير حينما كانت تقف بينهم.

الديوك تضحك على تصرف صديقها

وارتفع صوت المراسلة بين الصراخ والضحك الهستيري، عقب الموقف المحرج الذي تعرضت له من قبل الديوك الرومية، فيما ظهرت أصوات الديوك بشكل مرتفع وكأنها تضحك بقوة جراء الموقف.

وأثار مقطع الفيديو الذي لم تتجاوز مدته ثوانٍ معدودة، تفاعل الكثيرين من المشاهدين عقب تداوله عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

مذيعة «سنتها اتكسرت» على الهواء

وغالبا ما يتعرض المراسلون والمذيعون لمواقف مختلفة ومفاجئة على الهواء مباشرة، يكون بعضها مثير للسخرية والضحك بين المشاهدين، وهو ما حدث مع مذيعة أوكرانية أثناء تقديمها النشرة الإخبارية على الهواء مباشرة ضمن برنامج «1+1»، إذ سقطت «سنتها»، وأصبحت محط أنظار الجميع وقتها.

وعلقت المذيعة الأوكرانية ماريتشكا بادالكو، على الأمر خلال بيان رسمي أوضحت فيه أنها خسرت أسنانها الأمامية عقب تعرضها للضرب الخطأ من ابنتها بساعة معدنية، أدى لسقوطها بالكامل واعتمدت على أسنان صناعية، وفق ما جاء في موقع «روسيا اليوم».