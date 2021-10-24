"ستايل محتاج حد في ابتدائي".. فنانة إطلالتها بالجونة خرجت عن المألوف وانتقدها رواد السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

عادة ما يحاول بعض الفنانين الخروج عن المألوف خلال مشاركتهم على السجادة الحمراء بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، سعيًا لجذب الأنظار إليهم.

وفي هذا الإطار شاركت الممثلة الشابة زينب غريب بفعاليات الدورة الأخيرة من المهرجان، بإطلالات ملفتة وجريئة، امتاز بعضها بالبساطة واختيار الألوان الهادئة والتصميمات الناعمة، إلا أن أخرى كانت مثار للانتقادات بسبب جرأتها.

وخلال حفل الختام ظهرت زينب غريب بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت هوت شورت وكروب توب بصيحة الأوف شولدر، مزركش بأشكال دوائر ذات ألوان مختلفة.

وطلت زينب في سابع أيام المهرجان بإطلالة جريئة وملفتة، حيث ارتدت فستان كب قصير باللون البينك، ونسقت معه حذاء رياضي باللون الأسود، واعتمدت مكياجاً قويا، وتركت شعرها منسدلا.

بينما في سادس أيام المهرجان ظهرت مرتدية فستان كت باللون البينك ونسقت أسفله كروب توب قصير باللون الأبيض، نالت بسببه هجومًا حادًا من رواد السوشيال ميديا لإظهاره جسدها.

وفي رابع أيام المهرجان ظهرت بإطلالة طفولية، وصفها متابعيها بـ"إطلالة صغير على الحب" مرتدية فستان بسيط قصير بقصة الكت أشبه بفساتين الأطفال، وجاء الفستان جريئًا حيث كان كاشقا لساقيها.

وارتدت في اليوم الثالث فستان بصيحة النصف الكم، ويتميز الفستان بأنه مكشوف عند منطقة الصدر.

حاولت زينب غريب بطلة مسلسل بـ 100 وش الذي عرض في رمضان قبل الماضي بمشاركة الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين، جذب الأنظار إليها من خلال إطلالتها المختلفة، إضافة إلى ظهورها خلال التقاط عدسات المصورين صورًا لها ببعض الإشارات الغريبة.

إشارات زينب الغامضة جعلت رواد السوشيال ميديا يتساءلون حول مفهومها، حتى ردت عليهم من خلال تصريحات صحفية على ريد كاربت المهرجان لتقول إنها رسمة الحب وتعني بحبك بالغة الكورية.

وعلق رواد السوشيال ميديا على إطلالات زينب غريب، فيقول أحدهم: "أول ما شوفتك افتكرت فيلم صغيرة على الحب.. لكن سعاد حسني تكسب"، بينما يقول آخر: "استايل محتاج حد في ابتدائي".

وعبر أحدهم عن رأيه قائلًا: "خلي ستايلست تلبسك لأن لبسك مش مناسب لمجتمعنا وغريب".

وأسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين يتألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.