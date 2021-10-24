على الريد كاربت.. من "أشيك" كابلرز في مهرجان الجونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وذلك لإطلالاتهم الراقية التي لفتت الأنظار.

ولعل أبرز الثنائيات التي حازت اهتمامًا شديدًا من الجمهور، ويحرص المصورون على تسليط عدسات كاميراتهم عليهم الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي.

وتألقت الفنانة بسنت شوقي رفقة زوجها الفنان محمد فراج على السجادة الحمراء، في ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، وظهرت بفستان طويل باللون الذهبي بقصة الكب ومزينا بالتطريزات بالكامل.

واعتمدت مكياجا ترابيا وركزت على رسمة عيونها ووضعت أحمر شفاه بدرجة النيود، وارتدى زوجها الفنان محمد فراج بدلة باللون الازرق ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

وأثارت إطلالاتهما إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قالت مريم منصور "محدش كان حلو غيرهم بصراحة"، بينما قالت منة خالد "بحبهم أوي بجد".

وعلقت دعاء محمد: "أشيك إطلالات في المهرجان" وقالت مسيون: "ذوقها مش طبيعي الله يبارك".

وأُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين يتألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.