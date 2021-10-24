هذا هو أفضل وقت لتناول الفاكهة للاستفادة من فوائدها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الفاكهة من الأطعمة الضرورية التي يحرص الكثير على تناولها، لمذاقها الحلو واحتوائها على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

لكن هل تعلم ما أفضل وقت لتناولها للاستفادة من فوائدها الصحية؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق موقع "timesofindia".

يعد أفضل وقت لأكلها أول شيء في الصباح بعد كوب من الماء للاستفادة من فوائدها الصحية، حيث إن تناولها بعد الوجبة مباشرة ليس فكرة جيدة، لأنه لا يتم هضمها بشكل صحيح، كما لا يتم امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح أيضًا.

ويوصي بأكل الفاكهة قبل ساعة من الوجبة أو بعد ساعتين، إذا كان يعاني من مرض السكري أو أي مشكلة أخرى في الجهاز الهضمي مثل الحموضة، نظرا لأن في بعض الأحيان، يصاحب مرض السكري مشاكل في الجهاز الهضمي.

هل يمكن مزج الفاكهة مع الأطعمة الأخرى؟

يمكنك خلط الفاكهة مع الزبادي، طالما أنك لا تعاني من أي مشاكل في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم أو الحموضة.

بالإضافة إلى، يمكنك أيضًا مزج الفواكه مثل الأناناس والبرتقال والبطيخ أو الرمان مع السلطات إذا كنت ترغب.

العمر الافتراضي للفاكهة الشائعة:

- الموز: 3- 4- أيام.

- التفاح: يصل إلى أسبوع.

- الكمثرى: 5- 6 أيام.

البابايا: 2-3 أيام، وهذا يعتمد على مدى نضج البابايا.

ومعظم الثمار الناضجة الأخرى لها مدة صلاحية تصل إلى 3 أيام إذا تم تخزينها في الثلاجة.