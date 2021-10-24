للمتعافين.. الإصابة مجددا واردة خلال 4 أشهر إذا لم يتلقوا التطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا كنت تعتقد أن الإصابة بـ كورونا تمنحك مناعة بعد التعافي، فقد تكون مخطئًا، وفقًا لبحث جديد نشرته المجلة العلمية الشهيرة Nature ، فإنه بدون تلقي اللقاح، يمكن للمتعافين من كوفيد أن يتعرضوا للإصابة مجددا في غضون أربعة أشهر.

في غضون أربعة أشهر بعد الإصابة الأولية، يرتفع متوسط خطر الإصابة مرة أخرى إلى حوالي 5 في المائة، حيث قال البحث إن المخاطر يمكن أن تزيد بنسبة تصل إلى 50 في المائة بمقدار 17 شهرًا، في الوقت نفسه، وُجد أن المناعة الطبيعية تدوم لأقل من النصف كما هو الحال مع فيروسات كورونا الأخرى، وفقا لموقع Indiatimes.

تستند الأبحاث إلى العلاقات الجينية بين SARS-CoV-2 وفيروسات كورونا الأخرى.

ونقل عن جيفري تاونسند، خبير المعلومات الحيوية في كلية ييل للصحة العامة في نيو هافن بولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة قوله: "المناعة قصيرة العمر نسبيًا، لا يزال يتعين عليك تلقي التطعيم حتى إذا أصبت بالعدوى".

وقال تاونسند إنه في حين أن المزيد من البيانات خلال الأشهر والسنوات المقبلة ستكون ضرورية لمعرفة المدة التي تستغرقها المناعة الطبيعية بدقة، فليس من الضروري انتظار ذلك، عليك تلقي اللقاح.

ولتقدير فترة مناعة السارس- CoV-2 ، أراد الباحثون أن يفهموا كيف تؤثر مستويات الأجسام المضادة من عدوى سابقة على خطر الإصابة مرة أخرى.

وقاموا بدمج البيانات الوراثية من SARS-CoV-2 وثلاثة فيروسات كورونا مستوطنة تسبب نزلات البرد وفيروسات كورونا المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بـ SARS-CoV و MERS-CoV لبناء شجرة عائلة فيروسية.

وباستخدام الشجرة الفيروسية، قاموا بنمذجة كيفية تطور السمات الفيروسية بمرور الوقت، قدمت هذه السمات معًا تقديرًا للانخفاض في مستويات الأجسام المضادة بعد الإصابة بـ SARS-CoV-2 ، والعوامل الأخرى اللازمة لفهم خطر الإصابة مرة أخرى.

وقال تاونسند إن النتائج تشير إلى أن كوفيد-19 من المرجح أن ينتقل من مرض وبائي إلى مرض متوطن.

ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الأشياء المجهولة، بما في ذلك الشدة المحتملة للمرض عند إعادة إصابة شخص ما، حيث أن الأفراد يمكن أن يتفاوتوا بشكل كبير في كل من قابليتهم للإصابة مرة أخرى، وإذا أصيبوا مرة أخرى، فإن مسار المرض لديهم - بما في ذلك ما إذا كانوا من المحتمل أن يصابوا بفيروس كوفيد طويل الأمد.