وصفات لملء فراغات الشعر عند الفتيات: استخدمي ماء الجرجير وجل الصبار

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تبحث الكثير من الفتيات عن حلول لملء الفراغات بين الشعر، التي تتسبب في إزعاجهن وشعورهن بالضيق كونه من أحد علامات الجمال لديهن، وهو ما يستدعي ذهابهن لمراكز التجميل والعناية بالشعر والبشرة لحل تلك الأزمة من خلال استخدام الباروكة أحيانا، أو البحث عن منتجات تعمل على تكثيف الشعر والحفاظ عليه.

ودائما ما تتساءل الفتيات عن الأسباب التي تكمن وراء تساقط الشعر ومن ثم الفراغات التي تظهر به، وهو ما تحدثت عنه خبيرة التجميل أمنية طاهر، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، مقدمة وصفات طبيعية للفتيات وللرجال أيضا تساعدهم في حل تلك الأزمة.

أسباب سقوط الشعر وظهور الفراغات

وتعتبر المشكلات التي تواجه الرجال والسيدات فيما يخص الشعر واحدة، إذ يعاني بعضهم من الثعلبة والصلع وتساقط الشعر وظهور فراغات في أجزاء كبيرة منه، ونوهت خبيرة التجميل إلى أن علاج تلك المشاكل عند الرجال تحتاج لوقت أطول من معالجتها عند السيدات: «لو البُصيلات ماتت بيحتاج الرجل وقت أطول للعلاج بعكس السيدات اللي ممكن يعالجوا عن طريق الزيوت ونمو الشعر عندها أسرع».

وعن أسباب سقوط الشعر وظهور الفراغات، قالت: «بيكون ناتج عن نقص الفيتامينات في الشعر والجسم زي فيتامين د، الأنيميا ونقص الحديد والهرمونات عند السيدات وقت الولادة والحمل، ويتم معالجتها بعد استشارة الطبيب، وهناك الكثير من الزيوت والوصفات الطبيعية وتعمل على نمو البصيلات والتي تكون على مدار 3 أشهر».

وأشارت خبيرة التجميل: «مهم جدًا أخذ فيتامينات تغذي الشعر والبصيلات، فضلا عن تناول الخضراوات وشرب المياه بشكل مستمر».

وصفات طبيعية لملء فراغات الشعر

وحددت وصفات طبيعية لملء فراغات الشعر، من بينها: «ماء الجرجير، جل الصبار، ويتم غليهم ووضعهم على الشعر كإسبراي على فروة الشعر والجذور، ويمكن أيضا استخدام زيت النعناع واللافندر، إذ يعمل على إفراز الدهون ومعالجة القشرة»، كما حذرت من استخدام الفرشة والمشط: «بلاش البلاستيك واستخدموا الخشب».