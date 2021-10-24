4 خطوات لتنظيف الثلاجة بشكل آمن.. تعقيم وتطهير وتلميع

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عادة تكون الثلاجة مكان للعب، إذ إنّها سهلة الفتح خاصة للأطفال، لذلك تحرص الأمهات على تنظيفها من حين لآخر، وتفريغ المحتويات القديمة والتالفة بها، لكن كثيرات يغفلن ما تغفل عن كيفية تنظيف الثلاجة بصورة صحيحة، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية، حسب موقع «thekitchn» العالمي.

الخطوات الصحيحة لتنظيف الثلاجة

1- مسح باب الثلاجة بشكل يومي

يجب مسح الجزء الخارجي من الثلاجة مرة واحدة على الأقل يوميًا، ويقول ستيفن أماتو، خبير سلامة الأغذية ومدير الشؤون التنظيمية العالمية وبرامج ضمان الجودة في جامعة نورث إيسترن بالولايات المتحدة الأمريكية، إنّه يفضل مسح باب الثلاجة مرة في الصباح و​​أخرى في الليل قبل النوم.

قطعة قماش لمسح العلب المغلقة

2- إزالة الطعام قبل تنظيف الرفوف

قبل مسح أرفف وأدراج الثلاجة، يجب إزالة جميع المواد الغذائية الخاصة بك، وأثناء القيام بذلك، يمكنك استخدام قطعة قماش مبللة بمطهر لمسح العلب المغلقة.

3- خلق بيئة مطهرة داخل الثلاجة

هناك فرق كبير بين التنظيف والتطهير، فالتنظيف يزيل اللطخات والأوساخ، لكنه لا يقتل البكتيريا أو الفيروسات أو الجراثيم، من ناحية أخرى، فالتطهير يقتل الجراثيم بعد التنظيف، بحيث يمكنك تقليل خطر انتشار العدوى، لذلك من المهم وضع المطهرات بعد تنظيف الثلاجة، بواسطة مسحها بقماشة نظيفة.

4- تقليل مخاطر انتشار البكتيريا

بمجرد تعقيم ثلاجتك يجب الحفاظ عليها مرتبة ومنع انتشار البكتيريا المحتملة، ويمكن إنجاز الأمر بالتخلص من العناصر منتهية الصلاحية، وتخزين المواد الغذائية وتغطيتها بشكل صحيح حتى لا يتم كشف أي شيء.