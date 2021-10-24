رد ساخر من سمية الخشاب على متابع أحرجها بسبب صورة: أنت في سنة كام؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من التفاعل والنشاط تعيشها دائمًا الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إذ تحرص على مشاركة متابعيها أحدث أخبارها وإطلالاتها المختلفة، والتي شاركت آخرها صورة لفستانها خلال ظهورها الأخير.

صورة سمية الخشاب في إطلالتها الأخيرة

ونشرت «سمية» صورة لأحدث إطلالاتها الفنية، وأرفقت عليها تعليقًا ساخرًا وهو «إث إث أنا الثعبان»، وسرعان ما تفاعل الآلاف من متابعيها معها، وعلق أحد المتابعين بحساب يحمل اسم أحمد حسني ويضع صورة طفل، قائلًا: «كنتي في يوم من الأيام فتاة أحلامي، لكن لم أكن أتوقع إنك بالهيافة دي».

رد سمية الخشاب على تعليق متابع لها

من جانبها، ردت الفنانة على تعليق المتابع، بشكل ساخر من صغر عمره متسائلة: قائلة: «أنت في سنة كام يا حبيبي؟».

أبرز المعلومات عن سمية الخشاب

وخلال لقائها ببرنامج الدمية الشهير «أبلة فاهيتا»، كشفت سمية الخشاب عن بعض المعلومات الخاصة بها، والتي جاء من بينها:

1- اسمها الحقيقي هو سمية سعيد السيد فتيحة الخشاب.

2- من مواليد 20 أكتوبر وتنتمي لبرج الميزان.

3- لها عدد من أسماء الدلع، ومنها «سوسو، سوسا، سوكا، سمسم، سوسكا».

4- تزوجت 5 مرات وانفصلت.

5- يبلغ طولها 166 سم ووزنها الحالي 61 كيلو جرامًا، وتستطيع أن تفقد وزنها بسهولة ويمكن أن تفقد كيلو جراما واحدا خلال اليوم.

6- تسمى والدتها «لولو» وجدتها اسمها «محفوظة».

7- تضع طبقة مبيضة «فينير» على أسنانها.

8- كشفت أنها لا تنوي الارتباط خلال الفترة الحالية، حيث تحب حاليًا سمية الخشاب فقط.

9- منذ فترة توفقت عن تصميم الأزياء، وترتدي حاليًا ملابسها من تصميم والدتها.

10- تهوى العمل في مجال المونتاج، وتقوم بعمل مونتاج لمقاطع الفيديو الخاصة بها على «تيك توك».

11- تقدم جلسات التصوير الغريبة باقتراحات من الاستايلست الخاص بها إيهاب العادلي.