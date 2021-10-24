كيف تتخلص من رائحة القدم الكريهة؟.. إليك 7 طرق بسيطة



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

رائحة القدم الكريهة من بين الأمور الشائعة التي تسبب إزعاجا وإحراجا، لذا نبحث عن أفض الطرق وأبسطها للتخلص منها.

وهناك علاجات من الممكن استخدامها لتقليل رائحة القدم وحتى التخلص منها وأنت داخل منزلك.

ما الذي يسبب رائحة القدم الكريهة؟

عندما يتعلق الأمر برائحة القدمين، لا يوجد لغز كبير من الغموض المحيط برائحة القدم ومصدر انبعاثها، وتسمى أحيانا بـ"داء البرومود" في حال حدوثها بشكل مزمن، والسبب الرئيسي وراء انبعاث رائحة القدم الكريهة هو اختلاط البكتيريا الموجودة في الحذاء أو الجورب أو حتى في القدم مع العرق، مما يؤدي إلى تلك الرائحة غير المستحبة، بحسب ما نقل "سبوتنيك".

خطوات للوقاية من رائحة القدم الكريهة

هناك العديد من العلاجات والمنتجات والنصائح والحيل لتقليل رائحة القدم والتخلص منها إلى الأبد، وإذا كنت شخصا عرضة للإصابة بأقدام رائحتها سيئة، فقد تحتاج إلى إدراج ما يلي بانتظام في روتينك اليومي:

النظافة

استخدم صابونا لطيفا للجسم، وربما فرشاة فرك، أو لوفة لغسل قدميك جيدا أثناء الاستحمام.

جفاف القدمين

تأكد من جفاف قدميك قبل ارتداء الجوارب والأحذية، وذلك لأن الرطوبة تختبئ بين أصابع القدم وتحت الأظافر.

الأظافر

قم بقص أظافرك بانتظام للمساعدة في الحفاظ على نظافة القدم.

الجوارب

قم دائما بتغيير جواربك بشكل يومي، وتأكد من غسلها وتجفيفها قبل ارتدائها، كذلك بتغيير جواربك بعد أي نشاط شاق.

دع قدميك تتنفس

دع قدميك تتنفس كلما أمكن ذلك، وذلك بارتداء جرب الصنادل أو زوجا من الأحذية التي تسمح بمرور الهواء عند ارتداء الأحذية.

صودا الخبز

يكمن سحر صودا الخبز في أنها تحيد الأحماض التي تعزز البكتيريا داخل القدم، خاصة وأن العرق البشري حمضي قليلا بطبيعته، ما أنه يمتص الرطوبة ببساطة، مما يقلل من الظروف التي تزدهر بها البكتيريا المنتجة للرائحة الكريهة، كما أنه يعد أرخص وسيلة لعلاج الأحذية ذات الروائح غير الطيبة.

ولاستعمال صودا الخبز يجب نثر البعض منها داخل الحذاء، ثم رجها وهي داخلها، وتركها بعدها لمدة 24 ساعة، وأخيرا إزالة بقايا المسحوق من الحذاء وارتدائه ثم ستشعر بالفرق.

مزيلات العرق

إذا اتبعت كل الوسائل السابقة ولم تؤت بثمارها ومازلت تعاني من رائحة القدم، فقد يكون الاستثمار في منتج مثل مزيل العرق للقدم أو بخاخ مضاد للفطريات هو أفضل خيار لك.