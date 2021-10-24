«لولا» تضع 7 شروط صارمة لزيارة رضيعها الجديد: «الدخول بصورة تحليل كورونا»

القاهرة - سمر حسين - ماما

ذعر كبير لا تزال تدخله جائحة كورونا المستجد على نفوس شعوب العالم، تخوفًا من نقل العدوى والتسبب في حدوث وفيات جديدة، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على اتخاذ إجراءات وقاية صارمة حفاظًا على أرواح عائلاتهم، وهو ما قامت به إحدى الأمهات مؤخرًا، بعدما وضعت قائمة من الشروط لمن يرغب في زيارة مولودها الجديد.

عزلة تامة للأم وطفلها

وكانت الأم البريطانية لولا جيمينيز، صاحبة الـ33 عامًا، قد دخلت في حالة من العزلة التامة مع مولودها عقب ولادته في أغسطس الماضي، خوفًا من انتقال أي عدوى لفيروس كورونا المستجد لها أو له، حسب صحفية «ديلي ميل» البريطانية.

إنجاب دون زواج

وقالت «لولا»، وهي أم عزباء، إنها أنجبت ابنها عن طريق أحد المتبرعين لها بالحيوانات المنوية، وتعترف بأنها كانت يائسة من إنجاب طفل لسنوات طويلة، ما جعلها تشعر بعدم تحمل أي مخاطر على صحة صغيرها الذي أسمته «دانيال».

قواعد صارمة لزيارة الطفل

وعبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، فاجئت الأم الثلاثينية، أصدقاءها بتدوينها على خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، مجموعة من الشروط التي وضعتها لمن يرغب بدخول منزلها وزيارة رضيعها، وتمثلت تلك الشروط في الآتي:

1- عندما نبدأ في استقبال الزوار، سنحتاج منهم خلع الأحذية والملابس الخارجية، مثل السترات والأغطية، وغسل اليدين بالصابون والمطهر.

2- نرجو من الزوار إرسال صورة من تحاليل التأكد من عدم وجود إصابة بالفيروس وأنها سلبية.

3- منزلنا الجديد هو منزل خالٍ من التدخين، ونطلب أيضًا من الزوار عدم التدخين حتى في الخارج، طوال مدة زيارتهم وعلى الأقل ساعة قبل الوصول، وإذا كانت رائحتك كريهة من الدخان، فلن يُسمح لك بحمل الطفل.

4- من فضلك لا تظهر في حالة سُكر لمقابلة الطفل، فلن يسمح لك بالدخول.

5- من فضلك لا تفترض أنه لمجرد أنك دعيت للزيارة سوف تحصل على فرصة لحمل الطفل.

6- الرجاء عدم تقبيل الطفل.

7- لا نطلب من الضيوف شراء الهدايا لنا، ولكن إذا كنت ترغب في إحضار هدية، فالرجاء أن تحضرها بنفسك، ولا داعي لخدمة التوصيل «الدليفري».