الامارات | نقيب الفلاحين المصريين: الحمير في طريقها للانقراض

شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين المصريين: الحمير في طريقها للانقراض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نقيب الفلاحين المصريين حسين عبدالرحمن إن الحمير في الطريق إلى الانقراض، لافتا إلى أن استخدام المركبات بات بديلا عن الحمير.

وأضاف عبدالرحمن أن الحمار حيوان أليف كان يعتمد عليه الفلاحون في حمل الأمتعة وركوبه في الطرق غير الممهدة وأعمال الزراعة المختلفة إلا أنه بعد تمهيد الطرق واختراع المركبات والآلات بدأت الحاجة لاستخدام الحمير تقل خاصة خلال الأونة الأخيرة ومع انخفاض اسعار الحمير وارتفاع اسعار جلودها اتجه البعض إلى ذبح الحمير للاستفادة من أسعار جلودها المرتفعة وتصديرها خارج البلاد وبيع لحومها لإطعام الحيوانات آكلة اللحوم.

وأشار نقيب الفلاحين ل(المصري اليوم) أن بعض ضعاف النفوس كانوا يبيعون لحوم الحمير للناس وللمطاعم في مصر على أنها لحوم ماشية لاستغلال ارتفاع أسعار لحوم الماشية وتدني أسعار الحمير وألقت الاجهزة الرقابية والتنفيذية القبض على الكثيرين من هؤلاء، موضحا أن لحوم الحمير لونها أحمر داكن مائل للزرقة ودهنها لا يتجمد ويصعب قطعها وتنبعث منها رائحة كريهة عند الطهي.

وأوضح أن الاتحاد العالمي للأطباء البيطريين حذر مؤخرا من إمكانية انقراض الحمير من قارة أفريقيا بسبب إقبال البعض على ذبحها طمعا في أسعار جلودها وصناعة مستحضرات التجميل وبعض الأدوية .

وطالب عبدالرحمن بالتحرك الدولي ضد هذه الظاهرة قبل أن يختفي نهيق الحمير الذي اعتدنا على سماعه لأن انقراض الحمير سوف يخل بالتوازن البيئي حيث يعتبر الحمار وسيلة نقل مفيدة للطبيعة ويستفاد من روثه كسماد طبيعي، ويعتبر حلقة مهمة في التوازن البيئي.

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