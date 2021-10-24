5 أسباب تؤدي لظهور «الكدمة الزرقا».. منها أمراض الكبد وأدوية السيولة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أحيانًا يفاجأ الإنسان بظهور كدمات على جسده دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك، أو ربما دون أن يصطدم بشئ وهو ما يزيد من حيرته، وغالبًا ما تكون الكدمات ذات اللون الأزرق مؤشرا لحالة صحية يعاني منها الشخص أو بسبب تناول بعض الأدوية.

وفي تقرير لـ«تايمز أوف إنديا»، أظهر الأسباب المحتملة التي تؤدي إلى ظهور الكدمات على جسم الإنسان، والتي يجب الحذر منها، خاصة في حال وجودها بشكل مستمر.

اضطرابات النزيف

اضطرابات الزيف هي مجموعة من الحالات التي تصيب الشخص عندما يحدث تجلط الدم ببطء أو لا يحدث على الإطلاق، وتعد هذه الاضطرابات مثل «الهيموفيليا» أو مرض «فون ويلبراند»، من أكثر أسباب الكدمات انتشارًا، فمثل هذه الأمراض لها بروتين معيب أو غائب ضروري لتخثر الدم.

أمراض الكبد

الإصابة بتليف الكبد تؤدي إلى تطور أمراض الكبد، مما يحد من إنتاج البروتين من الكبد الضروري لتخثر الدم ما يؤدي ذلك إلى نزيف مفرط ويسبب كدمات متكررة وسهلة.

السرطان

بعض أنواع السرطان الخاصة المرتبطة بالدم أو نخاع العظام، تؤدي إلى وجود الكدمات، خاصة المصابون بسرطان الدم بكدمات لأن أجسامهم لا تنتج ما يكفي من الصفائح الدموية لوقف نزيف الأوعية الدموية ومع ذلك، لا تختلف الكدمات الناتجة عن سرطان الدم عن الكدمات الناتجة عن أي سبب آخر لكنها ربما تظهر في مناطق غير عادية من الجسم.

أدوية سيولة الدم

الأسبرين يمنع تجلط الدم، مما يجعل الشخص ينزف أكثر ويؤدي إلى وجود الكدمات، لذلك تجنب تناول أدوية ترقق الدم حيث يمكن أن تضعف وتغير مجرى الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى الالتهاب ويزيد من خطر النزيف والكدمات.

نقص فيتامين ج أو ك

نقص فيتامين سي يؤدي إلى حالات صحية مثل الإسقربوط الذي ينتج عن هذا أيضًا نزيف مؤلم للثة وجروح غير مبررة وكدمات سهلة، وأيضًا، فيتامين K، وهو عنصر غذائي مهم يساعد على تكوين جلطات الدم ويوقف النزيف، وهو ضروري لمنع أي حالات من الكدمات يمكن أن يسبب نقص فيتامين ك زيادة مفاجئة في علامات الكدمات على الجسم.