بعد ظهورهما.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها حول عودة دينا الشربيني والهضبة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على الرغم من انفصالهما منذ أشهر، بعد ارتباطهما أكثر من عامين، عاد الثنائي عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، لتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب حضور «الشربيني»، أحدث حفلات «الهضبة» بالجونة، لتتصدر المشهد بعدة مشاهد باتت مفاجأة للجمهور، وهي تظهر بالحفل وترقص مع الأغنيات، في مسافة قريبة جدًا من مكان عمرو دياب.

تكهنات بالعودة بعد الإنفصال

بمجرد انتشار الفيديوهات بدأت تكهنات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باحتمالية عودة الثنائي مجددًا، عقب ظهورهما معا لأول مرة منذ أشهر، وهو يغني «يا أنا يا لاء»، ما دفع البعض لزعم عودة العلاقة مجددًا، خاصة إن الفنانة لاتزال تحتفظ بصوره، وصورهما سويًا على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» رغم الانفصال.

خبيرة أبراج تفجر مفاجأة حول دينا الشربيني

وفي هذا الصدد، فجرت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، مفاجأة حول حظوظ الفنانة دينا الشربيني، خلال الفترة القادمة، حول الارتباط، مؤكدة أن الفنانة ستسعد بحظ كبير خاصة أنها من مواليد برج الحوت، وذلك في مقتبل العام القادم 2022: «دينا عندها حظ حلو أوي أوي لأن كوكب المشتري هيدخل في برج الحوت وده برج الحظ».

وحددت «فؤاد»، وقت حظوظ الفنانة دينا الشربيني، موضحة أنه سيبدأ في 29 ديسمبر 2021، وحتى العام الجديد: «هتدخل السنة الجديدة ومعاها كوكب الحظ».

هل ستعود دينا الشربيني وعمرو دياب؟

وعن احتمالية عودتها للهضبة عمرو دياب، أشارت خبيرة الأبراج خلال حديثها لـ «هُن»، أن الطرفين غير متوافقين في العودة: «عندها حظ بس مش معاه، مش مع عمرو دياب، مفيش رجوع بينهم».