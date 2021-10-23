تطورات الحالة الصحية للشيف غالية بعد حادث السيارة: «تعبانة ومش قادرة تتكلم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت نور، ابنة الشيف غالية، المعروفة إعلاميًا بـ«الست غالية»، عن تطورات حالتها الصحية، عقب تعرضها لحادث، بعد خروجها من مدينة الإنتاج الإعلامي بالجيزة، عقب انتهاء حلقتها اليوم.

وأكدت ابنة الشيف غالية، أن والدتها لا تزال تشعر بتعب كبير، خاصة أنها تعرضت لكدمات بالغة بمنطقة الظهر: «تعبانة فعلًا ومش قادرة تتكلم مع حد».

وعن تفاصيل الحالة الصحية، أوضحت نور، أنها تناولت العديد من الحبوب والأدوية التي ساعدتها على النوم: «خدت أدوية كتير ويمكن تفضل نايمة لحد بكرة عشان تقدر تقوم وتتعامل مع الناس».

وطمأنت ابنة الشيف غالية، جمهور ومتابعي والدتها على حالتها، موضحة أن الأمر لا يخرج عن كونه كدمات، دون إصابات بالغة، وفي انتظار نتائج الأشعات.

تفاصيل حادث الشيف غالية المروع

وكانت «نور» ابنة الشيف غالية، كشفت لـ«هُن»، عن تفاصيل الحادث المروع الذي تعرضت له والدتها، حيث أشارت الابنة إلى أن سيارة الشيف يسري اصطدمت بسيارة والدتها، وهي تجلس داخلها: «ماما كانت في العربية فعلًا بعد ما خلصت حلقتها وطلعت من مدينة الإنتاج الإعلامي، لكن كانت راكنة بتشرب قهوة مع بابا على جنب، وفجأة خبط فيها الشيف يسري، لأنه كان بيفادي حد على الطريق».

الشيف غالية تتعرض لحادث

وكان اسم الشيف غالية، تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تعرضها لحادث مروري مروع، بعد اصطدامها بسيارة الشيف يسري، بجانب مقر مدينة الإنتاج الإعلامي، وتداول عديدون صور الحادث الذي أظهر تلفيات السيارتين حينها.

من هي الشيف غالية؟

وتعد الشيف غالية من أشهر الشيفات المصريات، التي تتميز بالطابع الشعبي البسيط، وتقطن بحي الورّاق، بمنطقة إمبابة، وترجع أصولها إلى مركز الغنايم بأسيوط.

وعملت الشيف غالية في البداية، كطاهية لجيرانها ومعارفها وبعض الأُسر، وذلك لمساعدة زوجها على تدبير نفقات المعيشة، وتوفير حياة كريمة لأولادها.