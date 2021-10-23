كيفية ترشيد استهلاك السخان الكهربائي وخفض فاتورة الاستهلاك في الشتاء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع دخول فصل الشتاء، يزداد استخدام السخان الكهربائي في المنازل، إذ يعتبر من أكثر الأجهزة استخداما في الشتاء، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر فاتورة الكهرباء بشكل كبير كل شهر. لكن توجد بعض الطرق البسيطة التي يمكن الاعتماد عليها، مما يساعد على توفير ميزانية استهلاك السخان الكهربائي، كما جاءت على «سي بي سي سفرة».

إرشادات لترشيد استخدام السخان الكهربائي

- عند اختيار سخان جديد يجب شراء السخان عالي الكفاءة، وموفر لاستخدام الكهرباء.

- ضبط ترموستات السخان على درجة الحرارة المناسبة لتسخين المياه ما بين 50-60 درجة.

- تجنب ضبط الجهاز على درجات الحرارة العالية، لأنها تزيد من استهلاك الكهرباء وتعمل على إجهاد السخان وتقليل عمره الافتراضي.

- الانتباه لتشغيل السخان قبل الحاجة لاستخدام المياه الساخنة بنحو 30 دقيقة فقط، دون زيادة حتى لا يزيد مقدار سحبه للكهرباء ويزيد الاستهلاك، مع ضرورة الحرص على ترشيد فتح المياه الساخنة دون إفراط حتى لا تهدر وتحتاج إلى تعبئة من جديد.

- لا تزيد المسافة بين السخان وصنابير المياه عن 10 أمتار حتى لا تسير المياه الساخنة مسافة طويلة تفقد خلالها الحرارة.

الحرص على فصل السخان من الكهرباء كل فترة بعد تمام التسخين، حيث يفضل عدم تشغيله طوال اليوم بشكل مستمر، لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

مميزات السخان الشمسي

يتميز السخان الشمسي بمجموعة من المزايا من ضمنها:

- يتميز بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

- يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

ـ يوفر في استهلاك الكهرباء.

- يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

- يحافظ على الشكل الداخلي بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات «حمامات ومطابخ» لأكثر من شقة.

- يوجد سعات مختلفة لـ سخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.