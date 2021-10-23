استايل سعاد حسني وشابوه طويل.. نجمات بإطلالات مختلفة طوال أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

يفضل بعض نجمات الفن التمييز على السجادة الحمراء دائماً بالإطلالات المتنوعة والمختلفة، كي يجذبن الأنظار، ولكن هناك العديد من الفنانين والفنانات يظهرن بإطلالات غريبة حتى يخطفن الأنظار.

وفي التقرير نستعرض لكم إطلالات مختلفة لنجمات الفن على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.

-مايا دياب:

ظهرت المطربة مايا دياب في حفل افتتاح الجونة بفستان باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر، ونسقت قفازات جلدية من نفس لون الفستان، ولفتت الأنظار بارتدائها قبعة رأس حمراء ضخمة، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل.

زينب غريب:

وظهرت الفنانة زينب غريب في رابع الأيام مرتدية فستانا بسيطا قصيرا بقصة الكت أشبه بفساتين الأطفال، وجاء الفستان جريئًا حيث كان كاشفا لساقيها، واعتمدت تسريحة الشعر القصير، كما اختارت أن تضع مكياجا بألوان هادئة.

صبا مبارك:

إطلالة غير عادية ظهرت بها الفنانة صبا مبارك في ثالث أيام الجونة، جعلتها حديث الجميع على السوشيال ميديا، بعد أن ظهرت ببطن مكشوف.

وارتدت صبا بذلة مفتوحة الصدر، حيث فضّلت أن ترتدى الجاكيت على جسد مكشوف فظهرت ببطن مكشوفة، وهذا الأمر جعلها تلفت الأنظار على "الريد كاربت" وبمجرد التقاط الصورة الخاصة بإطلالتها تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي

إنجي كيوان:

وظهرت المذيعة إنجي كيوان في رابع أيام الجونة بفستان قصير لامع باللون الذهبي، بأكمام طويلة وكرانيش فوق الركبة، والفستان مزود بقماش مرفوع حول الرقبة والرأس يشبه الطرحة، كما نسقت مع الإطلالة كلاتش باللون المارون، وحذاء باللون الذهبي اللامع.

ملك بدوي:

وارتدت الفنانة ملك بدوي في رابع أيام الجونة بفستان باللون الأورنچ بصيحة الكب، ومزود بفتحة ساق طويلة على أحد الجانبين، والغريب في الإطلالة هو تنسيق شراب بنفس لون الفستان وقفازات طويلة في أحد اليدين، كما اعتمدت الألوان الترابية في المكياج وتسريحة الشعر المنسدل.

-ثراء جبيل:

وارتدت الفنانة الشابة ثراء فستانا أزرق جريء، مكشوف لمنطقة البطن والصدر، لتظهر رسم تاتو موجود أسفل منطقة الصدر، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل على الصدر.

-سارة عبد الرحمن:

كما طلت الفنانة سارة عبد الرحمن بإطلالة جريئة، فارتدت فستان قصير فوق الركبة باللون الأخضر اللامع بأكمام طويلة، ومزود بذيل طويل من الخلف وقطعات عند منطقة البطن، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل للخلف، وانتعلت حذاء شفافا مفتوح.

مايان السيد:

وطلت الفنانة مايان بفستان قصير باللون الأسود كت ومكشوف عند منطقة الصدر، ويتميز بوجود بعض التطريزات، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها.