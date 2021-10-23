جميع فساتين النجمات على ريد كاربت مهرجان الجونة.. من الأجمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تتسابق النجمات على خطف أنظار عدسات كاميرات المصورين، والمتابعين، لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بالظهور في كامل أناقتهن على السجادة الحمراء وارتداء أحدث وأجمل التصاميم لجذب الأنظار إليهن.

ونستعرض تجميعة لأبرز المواضيع الخاصة بنجوم الفن على السجادة الحمراء خلال حضورهن مهرجان الجونة الذي اختتم أمس الجمعة، على النحو التالي:

5 نجمات بـ بِدل مفتوحة بدون قميص على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

باهتة وخياطة سيئة وتسعيناتي.. تقييم إطلالات ختام الجونة بدرجة من 10

هند صبري ونور بنفس البدلة على السجادة الحمراء بالجونة.. من الأجمل؟

ناهد السباعي وسارة عبد الرحمن بنفس الكلاتش في ختام مهرجان الجونة

بفساتين بصيحة الكت أوت.. نجمات الفن يتألقن بإطلالات جذابة في مهرجان الجونة

بدلة فطوطة وقميص شفاف.. أغرب استايلات الرجال على ريد كاربت مهرجان الجونة

مرصعة بالفصوص وفتافيت السكر.. نجمات بفساتين ملكية في مهرجان الجونة