بفساتين بصيحة الكت أوت.. نجمات الفن يتألقن بإطلالات جذابة في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

تألق عدد كبير من النجمات على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامس، بداية من فعاليات حفل الافتتاح إلى حفل الختام.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز نجمات الفن بفساتين بصيحة الكت أوت خلال حضورهن أيام مهرجان الجونة.

- صبا مبارك:

تألقت الفنانة صبا مبارك على السجادة الحمراء في اليوم الثامن من مهرجان الجونة، بإطلالة أنثوية وناعمة، وطلت بفستان طويل باللون الأوف وايت، بفتحه من عند البطن كت أوت، وبقصة الكتف الواحد (وان شولدر)، واختارت إكسسورارات مكونة من حلق، واعتمدت مكياجا قويا، وكانت تصفيفة شعرها منسدل على حانبي كتفيها.

- منة شلبي:

وظهرت الفنانة منة شلبي في حفل افتتاح مهرجان الجونة بإطلالة ساحرة وطبيعية، إذ ارتدت فستان طويل باللون الأبيض بصيحة الكروب، وكت أوت عند منطقة البطن، وفتحة ساق طويلة، وجاء الفستان بقصة بسيطة، واعتمدت مكياجا ناعما يتناسب مع إطلالتها، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وزينت الإطلالة بإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وكوليه.

- إنجي كيوان:

وارتدت الفنانة إنجي كيوان فستانا طويلا بأكمام طويلة باللون الأبيض من الستان الناعم، والفستان جاء بصيحة الكت أوت، ومزينا بفتحة ساق على أحد الجانبين، وجاء تصميمه بظهر مكشوف مزين بسلسلة باللون الذهبي، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللوني الأسود والأبيض، واعتمدت أقراط باللون الذهبي، وذلك في خامس أيام الجونة.

- سارة عبد الرحمن:

ارتدت الفنانة سارة عبد الرحمن في سادس أيام الجونة، فستانا باللون الأخضر اللامع بأكمام طويلة، وقصير من الأمام ومزود بذيل طويل من الخلف وقطعات عند منطقة البطن، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل للخلف، وانتعلت حذاءً شفافًا مفتوحًا.

- ثراء جبيل:

طلت الفنانة ثراء جبيل بإطلالة جريئة في ثاني أيام مهرجان الجونة، بفستان أزرق اللون، بصيحة الكت أوت قصير يظهر "بطنها" بشكل كامل، لتثير جدلا كبيرا وتعتبر واحدة من أكثر الإطلالات اللافتة للنظر خلال تلك الدورة.

- تارا عماد:

وظهرت الفنانة تارا عماد بإطلالة جريئة في حفل ختام مهرجان الجونة، فارتدت فستان كت باللون الذهبي، مزينا ببعض التطريزات، ومكشوفا عند منطقة الظهر، وبفتحة عند البطن (كت أوت)، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة.

- ملك بدوي:

كما ارتدت كروب توب باللون الموف الغامق، وبنطلون فيزون بنفس اللون، ونسقت معهم بوت طويل باللون الموف الفاتح، وكلاتش باللون الذهبي، واختارت إكسسوارات مكونة من أسورة عريضة وحلق كبير، واعتمدت مكياجاً ترابياً، وكانت تصفيفة شعرها مرفوعاً، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات سادس أيام الجونة.

- مايان السيد:

وارتدت الفنانة مايان السيد في فعاليات اليوم الرابع من المهرجان، فستان قصير باللون الأسود كت ومكشوف عند منطقة الصدر، وبه فتحة عند البطن (كت أوت)، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها.