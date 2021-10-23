بدلة فطوطة وقميص شفاف.. أغرب استايلات الرجال على ريد كاربت مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

استطاع عدد من نجوم الفن الرجال خطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وفي التقرير نستعرض لكم أغرب إطلالات نجوم الفن على السجادة الحمراء من حفل الافتتاح إلى الختام من مهرجان الجونة.

- محمد رمضان:

طل الفنان محمد رمضان ببليزر بدون قميص باللون الذهبي اللامع، وبنطلون باللون الأسود، ونسق معها جزمة سوداء.

-وسيم أبو خضرة:

وطل عارض الأزياء وسيم أبو خضرة بإطلالة غريبة، إذ ارتدى بلورو وبنطلون فضفاض باللون الرصاصي الغامق، وتيشرت أبيض، ونسق مع الإطلالة هاڤ بوت باللون الأسود، وطاقيه صوف بنفس اللون، وممسكا بيده عصا خشبية يتكئ عليها.

-تامر حبيب:

وشارك السيناريست تامر حبيب على السجادة الحمراء، بإطلالة كاجوال، حيث ارتدى بنطلون قماش كحلي، ونسق معه جاكيت باللون الجنزاري أسفله تي شيرت باللون الأبيض، كما انتعل حذاء رياضي أبيض.

-حسن أبو الروس:

كعادته ظهر الفنان حسن أبو الروس بإطلالة ملفتة، حيث ارتدى قميص لامع مفتوح على الصدر، مع بنطلون مخطط.

- أحمد مالك:

ولفت الفنان الشاب أحمد مالك الأنظار نحوه، بإطلالته البسيطة، حيث ظهر مرتديًا بذلة بدون رباط عنق، باللون الكحلي ونسق معها قميص أبيض.

- أحمد داش:

وشارك الفنان الشاب أحمد داش على السجادة الحمراء، مرتديًا هاي كول باللون الكحلي الغامق، ومعه بنطلون بنقشة البهيمي بمزيج من الألوان المبهجة، ونسق معه كوتشي باللون الرمادي.

-ويجز:

ارتدى مغني الراب ويجز بدلة ذات شكل غريب شبيهة لبدل الشخصية الكوميدية "فطوطة"، حيث كانت البدلة ذات اللون الأسود فضفاضة، وبأكمام مفتوحة.

وظهر ويجز أيضاً ببدلة باللون البيج الفاتح وبها أزرار باللون الذهبي، معها قميص شفاف مشجر بمزيج من الألوان المبهجة.