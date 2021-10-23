صور.. تعرفي على شكل البنطلونات التي حللتها دار الإفتاء: «لبسها مش حرام»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ارتداء البنطلون هو «ستايل» العديد من الفتيات، خاصة العاملات، فهو يبرز قوامها، ويتيح لها حرية الحركة، كما إنه مناسب للعديد من الإطلالات، مابين الكلاسيك والسواريه والكاجوال، وحتى الإطلالات الرياضية، وعلى الرغم من كونة منتشرا بين الفتيات، إلا أنه يقع في دائرة الجدل بين الإجازة والحُرمانية.

الإفتاء: ارتداء المرأة البنطلون جائز في 3 حالات

وتتساءل العديد من الفتيات، عن شكل البنطلون المتاح لهن شرعًا، الأمر التي أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، حول الحكم الشرعي في ارتداء المرأة البنطلون، ووضعت الدار 3 شروط حتى يكون ارتداء البنطلون جائزًا للسيدات، مؤكّدة أنَّ مخالفة هذه الشروط يجعل ارتداءه حراما.

3 شروط تحرم ارتداء المرأة للبنطلون.. و3 ليبقى جائز

وسألت إحدى السيدات في سؤال عبر البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «هل لبس البنطلون للمرأة حلال أم حرام؟».

وأجاب على السؤال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى ومدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا إنَّ حكم ارتداء المرأة البنطلون يختلف بين الحِل والحرمة، مشيرًا إلى أنَّه لا يجوز للمرأة ارتداء البنطلون في 3 حالات هي:

1- إذا كان ضيقًا.

2- إذا كان كاشفًا للعورة.

3- أذا كان مفصلًا للجسد.

وأكد أمين الفتوى، أن هناك شروط لكي يبقى ارتداء البنطلون جائز، وهي: «إذا كان واسعًا فضفاضًا لا يشف جسد المرأة، فإنّه يجوز لها لبسه ولا حرمة عليها في ذلك».

تعرف على شكل البنطلونات التي حللتها دار الإفتاء

wide leg pants، وهو البنطلون ذو الأرجل الواسعة، والملائم عادًة للفتيات صاحبات القامة الطويلة.

بوي فريند: وهي البناطيل الواسعة، ويمكن أن تأتي بموضة «المقطع» مع بطانة بيضاء خفيفة.

البنطلون الهاواي: البناطيل المنقوشة والواسعة، بخامات «الكروشيه» و«الفسكوز»، التي تناسب شواطئ البحار وفصل الصيف فقط.

الهاي ويست: وهي البنطلونات ذات الوسط المرتفع والعريض، التي لا تحدد شكل الجسم، ويمكن ارتدائها مع الإطلالات الرسمية.

بيليسيه: التي تشبه التنورات البيليسيه، وتأتي واسعة للغاية وطويلة.