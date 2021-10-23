الامارات | فاجعة في الأردن.. حريق بمطعم قرب الجامعة يودى بحياة 3 أشخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن فاجعة في الأردن.. حريق بمطعم قرب الجامعة يودى بحياة 3 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد أحد المطاعم ذات الشعبية الكبيرة لدى طلاب الجامعة الأردنية بعمان، حادثا مفجعا حيث توفي ثلاثة أشخاص إثر حريق اندلع داخل المطعم المجاور للجامعة بالعاصمة الأردنية، وفق ما نقلته قناة «المملكة» الرسمية، نقلا عن مديرية الأمن العام.

وأوضحت المديرية، أن «فرق إطفاء وإسعاف الدفاع المدني تعاملت مع حريق شب داخل مطعم قرب الجامعة الأردنية..نتج عن الحريق وفاة ثلاثة أشخاص».

وأضافت: «عملت فرق الإسعاف على نقل الوفيات إلى مستشفى الجامعة الأردنية».

وأفادت بأن «وفاة الأشخاص، ناتجة عن تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم واستنشاقهم للغازات المنبعثة من الحريق».

وأعلنت عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق، وفق المصدر ذاته.

وكان الأشخاص الثلاثة الذين يعملون في المطعم، يقومون بتجهيز العمل، عند اندلاع الحريق، الذي أودى بحياتهم.

وبحسب مصادر، فإن الحريق اندلع داخل مطعم جوانا قرب البوابة الشمالية للجامعة الأردنية، بسبب تسرب غاز.

وحالت عطلة الجامعات يوم السبت دون وقوع عدد أكبر من الضحايا، كون الطلاب يتواجدون في أيام الأسبوع بشكل كبير في تلك المنطقة.



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