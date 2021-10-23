أطعمة تؤدي إلى ظهور «الكرش» للرجال.. تجنبها

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يعاني بعض الرجال من ظهور «الكرش»، ويبحثون عن الطرق التي تساعد على التخلص منه، وفي بعض الأحيان يختفي «الكرش» ثم يعود مرة أخرى، وذلك بسبب تناولهم بعض الأطعمة التي تسبب ذلك.

وذكر موقع «only for men» (للرجال فقط)، مجموعة من الوجبات تسبب ظهور الكرش وهي:

البيتزا

تُعد البيتزا من الأطعمة التي تتسبب في زيادة الكرش عند الرجال، لاحتوائها على سعرات حرارية عالية، بالإضافة إلى احتوائها على كمية كبيرة من الدهون المشبعة، حيث تساعد هذه العوامل على تراكم الدهون في منطقة البطن، وبالتالي ظهور الكرش، ويحتاج الشخص الذي يتناول البيتزا إلى المشي ساعة ونصف.

البطاطس الشيبسي

يؤدى تناول البطاطس الشيبسي إلى زيادة الكرش، لذلك ينصح خبراء التغذية بتجنبها وخاصة للأطفال لاحتوائها على مواد حافظة، وفي المقابل لا تحتوى على عناصر غذائية مفيدة، وتساعد على ظهور الكرش مبكرا.

الدجاج المقلي

يعتبر الدجاج المقلي من الأطعمة التي تساعد في تراكم الدهون في منطقة البطن، لاحتوائها على مواد دهنية تسبب الكرش للرجال، ويحتوي الدجاج المقلي على سعرات حرارية عالية، بالإضافة إلى الدهون غير المشبعة، التي تسبب تصلب الشرايين، ويفضل تناول الدجاج المشوي بدلا من المقلي.

كيك الدانيت

هو نوع من الكيك يحتوى على سعرات حرارية عالية، لذلك يجب تجنب تناوله قدر الإمكان إذا كان الشخص يريد تجنب ظهور الكرش والتخلص منه سريعا حتى لا يعود مجددا.

أطعمة ومشروبات للتخلص من الكرش

في المقابل؛ هناك أطعمة تؤدي إلى سرعة التخلص من الكرش، وهي:

المكسرات

يساعد تناول المكسرات على الشعور بالشبع سريعا لاحتوائها على مجموعة من العناصر الدهنية المفيدة للجسم.

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات التي تساعد على إذابة الدهون، لذلك يفضل الحرص على تناوله بديلا عن المشروبات الغازية التي تسبب ظهور الكرش.

خل التفاح

يساعد خل التفاح على إذابة الدهون، ويمكن وضعه على بعض الأطعمة الغذائية قبل تناولها مما يساعد على التخلص من الكرش.