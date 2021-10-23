نصائح لربات البيوت لحفظ البيض بطريقة سليمة: احذري رف الثلاجة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يكثر استخدام البيض في موسم الدراسة، إذ يعد عنصرا رئيسيا في وجبات الطلاب عند الذهاب للمدارس، حيث إنه بروتين قوي، وغني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الأطفال والبالغين.

واليوم، أكد الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لا يوجد أي نقص في السلع الغذائية الأساسية، موضحًا أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أمر بطرح البيض في المجمعات الاستهلاكية بداية من اليوم وغدا، بسعر 49 جنيها للكرتونة، لافتًا إلى أن سعر البيض انخفض بنحو 3 جنيهات، بسبب ضخه في المجمعات، لتعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي نهاية الأسبوع، كما تم البدء في ضخ الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 37 جنيها للكيلو.

نصائح لحفظ البيض لضمان سلامته

وفي إطار الحديث عن البيض، تبحث العديد من ربات المنازل، عن طرق تخزينه وحفظه بشكل مثالي، لاستخدامه وقت الحاجة، إلا أن البعض يقعن في خطأ طرق حفظه وطهيه، مما يتسبب في فساده أو تقليل قيمته الغذائية.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة نعمة عبد الهادي، أخصائي طب الأطفال والتغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ«هُن» نصائحا لحفظ البيض لضمان سلامته، جاءت على النحو التالي:

- ضرورة تجنب غسله في البداية عقب الشراء مباشرة.

- عدم ترك البيض في رف الثلاجة، حتى لا تنمو البكتيريا عليه، وتتشقق القشرة الخارجية، وتصل البكتيريا إلى داخل البيضة.

- حفظ البيض بالكرتونة الخاصة به، لتقليل امتصاص الروائح التي قد تصل البيضة من الخارج.

- يجب حفظ البيض مباشرة بعد شرائه دون غسل في علبة كرتون، أو علبة بلاستيكية صحية محكمة الغلق.

- عند حفظ البيض في الثلاجة، يجب أن يكون عند درجة حرارة ما بين 4 و6 درجات.

- اتركي البيض نصف ساعة بعد خروجه من الثلاجة قبل سلقه، حتى لا يحدث تشقق في القشرة الخارجية أثناء السلق.

- غسل البيض بالماء والخل، قبل السلق مباشرة.

- يسلق البيض في الماء المغلي، لمدة عشرة دقائق فقط.

كيف تختاري البيضة المناسبة؟

وبحسب ما ذكرته الدكتورة نعمة عبد الهادي، فهناك عدة نصائح لشراء البيضة السليمة والمناسبة، على النحو التالي:

1- شراء البيض من مكان مضمون، ومصدر آمن ومناسب.

2- شراء البيض الذي يحمل شروخا أو قشور.

3- الاهتمام بوجود تاريخ الصلاحية على طبق البيض.

4- الاهتمام بعدم وجود رائحة منبعثة.