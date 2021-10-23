حقيقة طلاق نانسي عجرم.. صحفي لبناني فجّر الأزمة بصورة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبحث كثيرون عن حقيقة طلاق نانسي عجرم، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تداول شائعات حول انفصال الفنانة اللبنانية عن زوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، وسط تعجب لظهورهما سويا في حفل زفاف شقيقها قبل شهر واستبعاد ربط الأمر بالقضية المتهم فيها زوجها بقتل شخص متهم بمحاولة سرقة الفيلا الخاصة بهما، وذلك بسبب مرور أكثر من عام على القضية.

حقيقة طلاق نانسي عجرم.. صحفي فجر الأزمة

وحول البحث عن حقيقة طلاق نانسي عجرم، فلم تخرج شائعات الانفصال والطلاق إلا بعدما فجرها الصحفي اللبناني إيلي باسيل، الذي كان أول من لمّح إلى طلاق نانسي عجرم وفادي الهاشم، حيث نشر صورة لها مع زوجها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مدونًا عليها: «عتاب ولوم من غير فراق، أكيد سنصل إلى اتفاق، لو ليس من أجلنا فهناك أحد بيننا من الممكن أن يضيع من الفراق».

حقيقة طلاق نانسي عجرم.. زوجها يرد

ومع تداول الأقاويل، خرج فادي الهاشم عن صمته، خلال مقطع صوتي، نشره برنامج «إي تي بالعربي» نفى من خلاله الخبر، مؤكدًا أن «نانسي أمانه»، وأنه في طريق عودته إلى المنزل، ولم يكن على علم بانتشار شائعة طلاقه منها.

حقيقة طلاق نانسي عجرم.. مدير أعمال الفنانة يرد

وفي هذا السياق، نفى جيجي لامارا، مدير أعمال نانسي عجرم، لـ«الوطن»، شائعة طلاقها، مؤكدًا أنها مع زوجها في الوقت الحالي، موضحًا أن هذه الشائعات عن نانسي عجرم، جاءت لكي يتم تشتيت الجمهور عن فنها، ناصحا مروجيها بأن يركزوا على فنها، قائلًا: «شائعات مغرضة وبلا طعم».

يذكر أن نانسي عجرم وفادي الهاشم، تزوجا في 2008، وأنجبا 3 فتيات.