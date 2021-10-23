سيدات يروين قصصهن الملهمة لمواجهة سرطان الثدي: أهم حاجة الكشف المبكر (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

استضافت الإعلاميتان إيمان عزالدين، ومنى عبد الغني، خلال برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، اليوم السبت، سيدات يروين قصصهن الملهمة لمحاربة ومواجهة سرطان الثدي.

غادة: سرطان الثدي لا ينتقص من أنوثة المرأة

وروت الكاتبة غادة صلاح، قصتها مع السرطان، قائلة إنها علمت بإصابتها بسرطان الثدي في 2013، واصفة نفسها بأنها «مهملة»، لأنها لم تكن تُجري الكشف الدوري للكشف الذاتي عن سرطان الثدي، بالرغم من علمها بأهمية ذلك، وعلمها بأن أصدقاءها يجرين الكشف، «كنت بقول مش هيحصلي كدة»، لافتة إلى أنها اكتشفت العرض الأكثر شيوعا عند سرطان الثدي وهو شعروها بوجود «كُلكيعة».

ولفتت إلى أنها أجرت في البداية عملية، ثم تلقت علاج الكيماوي، ثم العلاج الإشعاعي، ثم العلاج الموجه، وعلاج عبارة عن أقراص لمدة 7 سنوات، لافتة إلى أن نسبة الشفاء من سرطان الثدي مرتفعة بشرط اكتشافه مبكرا، وهي اكتشفته في المرحلة الثالثة، مؤكدة أن سرطان الثدي لا ينتقص من أنوثة المرأة، «متخليش حد يهز ثقتك في نفسك».

سحر: نجحت في هزيمة السرطان بـ3 أشياء

بدورها، قالت الدكتورة سحر عباس، مدير مؤسسة كيان مصر التعليمية، إن ابتسامتها كانت سلاحها في هزيمة سرطان الثدي، «كنت دايما بصبح مع الفانز على صفحتي وأقول لهم، صباحكم بيضحك، وكنت مؤمنة إن ربنا هيقف جنبي، وسلاحي التالت بناتي الاتنين اللي محتاجيني ولسه مكملتش رحلتي معاهم، وخصوصا الأب مش موجود فمعنديش اختيار».

وأضافت أن الجميع لديه وعي بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ولكن، ومن خلال عملها على حقوق الإنسان على مدار 20 عاما، فالسيدات آخر شيء يفكرن فيه هو أنفسهن، فهن يفكرن في البيت والأسرة ولكن لا يفكرن في أنفسهن.

هبة: أصيبت بسرطان الثدي مرتين

من جانبها، روت هبة ربيع، مؤسسة مبادرة سيدة الوردي، أنها أصيبت بمرض السرطان مرتين، الأولى منذ 3 سنوات، وكانت دائما ما تحرص على الكشف على نفسها، كما تنصح محيطيها بضرورة الكشف بعد بلوغهن سن العشرين.