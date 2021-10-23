ميجان فوكس تلفت الأنظار في آخر إطلالة.. ثروتها بالملايين وتحمل حقيبة بـ1200 جنيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدرت النجمة الأمريكية ميجان فوكس، عناوين مجلات الموضة، بعد ظهورها مرتدية حقيبة يد من «أمازون» منخفضة الثمن، التي دائما ما تحافظ على الظهور بها، على الرغم من ثروتها وشهرتها الواسعة.

وعلى عكس كثير من النجمات اللاتي يبحثن عن البراندات والإكسسوارات المكلفة للغاية، فإن ميجان تبحث دائما عن الأشياء الأنيقة، ذات الأسعار البسيطة والعملية في الوقت نفسه، مما يتيح الفرصة لكثير من الفتيات للتخلي عن «هوس» اقتناء الأشياء باهظة الثمن، للظهور في غاية الجمال والأناقة.

حقيبة ميجان فوكس

وشوهدت ميجان فوكس، في أحدث إطلالة لها، وهي تحمل حقيبه «JW pei» المصنوعة من الجلد، ملحقة بمواد بلاستيكية معاد تدويرها تغلق بمغناطيس، مضاف إليها أيضا حزام كتف مشدود يرفع الحقيبة لأعلى.

مشاهير يحملن الحقيبة نفسها

ولم تكن فوكس، وحدها من وقع في حب هذه الحقيبة، بل شوهد نجمات ارتدين الحقيبة نفسها من قبل، منهن عارضة الأزياء إميلي راتاجكوكسي، وأيرينا شايك، وجيجي حديد، مما يثبت أنها المفضلة لدى العديد من المشاهير والمغرمين أيضا بجلد الحقيبة، التي يشعر حاملها بالنعومة ومن السهل تنظيمها.

سعر الحقيبة على أمازون

وتأتي الحقيبة بأشكال مختلفة منها على شكل الطاووس الزرقاء، التي تمتلكها فوكس، وتأتي بـ12 لونا مختلفا، وسعر الحقيبة على أمازون 80 دولار، أي ما يعادل 1256 جنيها مصريا، وفقا لما ذكرته مجلة «In Style».

من هي ميجان فوكس؟

وولدت ميجان فوكس، في 16 مايو عام 1986 في ولاية تينيسي، واشتهرت بأدوارها في أفلام الحركة، التي أهمها سلسلة أفلام Transformers وTeenage Mutant Ninja Turtles.

وبدأت فوكس بأخذ دروس الدراما والرقص، وهي في الخامسة من عمرها، ومن ثم انفصل والداها لتتزوج أمها مرة أخرى وتنتقل مع زوجها إلى سان بطرسبرغ في فلوريدا، وعمرها 13 عاما، وسخر منها أصدقائها وزملاء دراستها، لحلمها بأن تكون ممثلة، لذالك أنهت دراستها سريعا وانتقلت إلى لوس أنجلوس، لتبدأ حياتها الفنية في عام 2001، حينما ظهرت لأول مرة في فيلم «عطلة في الشمس»، لتتوالى الأدوار والإنجازات التي حققتها إلى أن أصبحت حاليا من مشاهير هوليوود الجميلات، وذلك وفقا لموقع Britannica.